Регион Февраль 16, 2018 | Автор : admin

Представители Ассоциации армянских студентов Университета Калифорнии в Нортридже провели молчаливую акцию в память о жертвах Геноцида армян в Османской Турции, в результате которого были убиты 1,5 миллиона армян.

Ежегодная акция под названием “Позор отрицанию” проводится Ассоциацией армянских студентов в университетах Калифорнии, в Йельском университете, университетах Австралии и Европы.

“Геноцид не длился один день, поэтому мы стараемся пролить свет на этот факт. Геноцид необходимо помнить не только в день скорби”, — заявила председатель Ассоциации армянских студентов Университета Араз Малеки.