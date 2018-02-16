Акция в память жертв Геноцида
Представители Ассоциации армянских студентов Университета Калифорнии в Нортридже провели молчаливую акцию в память о жертвах Геноцида армян в Османской Турции, в результате которого были убиты 1,5 миллиона армян.
Ежегодная акция под названием “Позор отрицанию” проводится Ассоциацией армянских студентов в университетах Калифорнии, в Йельском университете, университетах Австралии и Европы.
“Геноцид не длился один день, поэтому мы стараемся пролить свет на этот факт. Геноцид необходимо помнить не только в день скорби”, — заявила председатель Ассоциации армянских студентов Университета Араз Малеки.