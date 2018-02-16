Экономика Февраль 16, 2018 | Автор : admin

По окончании Всемирного конгресса информационных технологий (World Congress on Information Technology — WCIT) в индийском городе Хайдарабад, который пройдет 19-21 февраля, эстафета будет передана Армении, поскольку Конгресс WCIT-2019 состоится именно в нашей стране. Об этом в беседе с Арменпресс сказал организатор Конгресса в Армении, председатель Союза предприятий ИТ-отрасли Александр Есаян.

“После саммита Франкофонии, который пройдет в Армении в 2018 году, проведение Всемирного конгресса информационных технологий станет для Армении самым влиятельным мероприятием. Ереван станет техностолицей для более чем 2000 мировых лидеров ИТ-отрасли, что создаст прекрасные возможности для имиджа страны и позиционирования на мировой карте ИТ-отрасли, а также привлечет инвестиции и туристов”, — сказал Александр Есаян.

По его словам, Армении есть что показать гигантам ИТ-отрасли: здесь основы инженерной мысли закладываются в школе, начиная с шахмат, а с 10 лет — занятий инженерией. Как сказал председатель Союза предприятий ИТ-отрасли, подобный опыт является уникальным в мире.

“Неслучайно, что право на проведение Конгресса мы получили именно благодаря программе лабораторий “Армат”. В 2014 году Союз предприятий ИТ-отрасли представил на аонгрессе WCIT в Мексике наш опыт, программа лабораторий “Армат” была удостоена приза “За стабильный рост” (Sustainable growth) Международного альянса ИТ и услуг (WITSA). В этом году будет подписан договор с Индией об экспорте туда лабораторий “Армат”, — сказал Александр Есаян.

Всемирный конгресс информационных технологий (World Congress on Information Technology — WCIT) в 2019 году состоится в Ереване. Конгресс организуется со стороны Международного альянса ИТ и услуг (WITSA), его проводят, начиная с 1978 года. С 2004 года членом этой организации стал и Союз предприятий ИТ-отрасли Армении.

В этом году в Конгрессе WCIT- 2018 примут участие замминистра транспорта, связи и информационных технологий Армении Арман Хачатрян, руководство Союза предприятий ИТ-отрасли.