Государство Февраль 21, 2018 | Автор : admin

Вице-спикер НС Эдуард Шармазанов встретился на днях со студентами ЕГУ, АГЭУ и АГУ РА, проходящими учебную практику в НС.

Были представлены точки зрения по внешне- и внутриполитическим процессам; вице-спикеру направлено множество вопросов, в частности, о предотвращении миграции, взаимоотношениях власть-оппозиция, программах развития туризма, дипломатических шагах РА на международных площадках, сотрудничестве Армения-Диаспора.

Коснувшись процесса мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта и армяно-турецких отношений, Э.Шармазанов подчеркнул, что Президент РА С.Саргсян на Мюнхенской конференции по безопасности четко отметил: Армения инициировала процесс армяно-турецких протоколов без предусловий, между тем власти Турции пошли путем отрицания Геноцида армян и предусловий.

Вице-спикер НС подчеркнул, что Арцах никогда не будет в составе Азербайджана, поскольку арцахцы готовы до конца бороться во имя независимости и свободы. По словам Шармазанова, Азербайджан не может говорить об исторических землях, так как следует прежде всего иметь историю. Лондонский “Арсенал” старше государства Азербайджан на 32 года, заметил он.