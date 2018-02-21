Общество Февраль 21, 2018 | Автор : admin

В Следственном комитете Армении возбуждено уголовное дело в связи с кражей денежный суммы в особо крупных размерах с применением насилия в отношении сотрудника филиала банка “ВТБ-Армения” на улице Баграмяна в Ереване.

Как сообщили в пресс-службе СК Армении, 19 февраля в районе 15:35 часов, двое вооруженных людей вошли в филиал номер 4 ЗАО “ВТБ-Армения банк” и под угрозой применения насилия в отношении сотрудников совершили грабеж. Размер нанесенного ущерба уточняется. По предварительным расчетам, украдено около 8,5 млн драмов.

Возбуждено уголовное дело, создана следственная группа. Предпринимаются необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на выяснения личностей преступников и их обнаружению.

Некоторые подробности происшедшего представил заместитель начальника полиции Еревана Артак Погосян. Он подчеркнул, что двое неизвестных ворвались в банк и, угрожая применением оружия, потребовали деньги. Еще неизвестно, сколько денег удалось им забрать. На данный момент сотрудники банка уточняют размер суммы”, — сказал Погосян. Он также отметил, что, по предварительным данным, напавшие потребовали денег, угрожая пистолетом. “Напавшие сбежали. Их пока не обнаружили”, — подчеркнул Погосян.

В момент нападения в банке находились граждане, однако их не ограбили. На вопрос о том, как преступникам удалось так легко проникнуть в банк и ограбить его, замначальника полиции отметил, что на данный момент ничего не может сказать. И добавил, что на данный момент уточняются личности напавших, изучаются видеозаписи с камер наблюдения.

Погосян сообщил, что нормальная работа банка будет восстановлена после завершения работ оперативной группы полиции.