Государство Февраль 21, 2018 | Автор : admin

Депутат НС от Республиканской партии Армении, председатель постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам Грайр Товмасян выдвинут на вакантную должность члена Конституционного суда. Он написал заявление на имя спикера, и уже известно, кто сменит его на посту председателя постоянной парламентской комиссии. Им станет экс-генпрокурор РА, ныне депутат от РПА Геворг Костанян.

Имя Грайра Товмасяна давно муссировалось в политических кулуарах как претендента на пост председателя Конституционного суда, поскольку 23 марта действующему главе КС Гагику Арутюняну исполняется 70 лет, и, согласно законодательству РА, господин Арутюнян не будет иметь права возглавлять этот ответственный государственный орган. После его ухода в месячный срок должны состояться выборы нового председателя КС. Что касается Грайра Товмасяна, он, естественно, поначалу должен быть избран членом Конституционного суда: председатель КС избирается из числа его членов.

Свою юридическую деятельность господин Товмасян начинал в 1996 году именно в Конституционном суде, специалист по Конституции и по всем параметрам соответствует будущей должности.