Регион Февраль 21, 2018 | Автор : admin

Армения обладает единственным и уникальным опытом в том, как сочетать участие в процессах Евразийской экономической интеграции и в процессах интеграции, связанной с Европейским союзом, считает председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев.

“Само по себе соглашение о евро-ассоциации выстраивалось с учетом интересов Армении по всему спектру направлений сотрудничества, в том числе и, может быть, в первую очередь с учетом обязательств Армении перед Евразийским экономическим союзом. Вот это пример того, как можно действовать, находя решения очень трудных и порой деликатных проблем в нормальном конструктивном ключе”, — подчеркнул он. В интервью Арменпресс К.Косачев назвал неуклюжими действия ЕС при заключении соглашений об ассоциации с Грузией, Молдовой и Украиной, отметив, что это привело “лишь к возникновению дополнительных проблем для этих стран”. В этой связи он подчеркнул: “Я знаю, что этот негативный опыт был внимательно изучен в Армении, и что Армения на своем пути движения с различными интеграционными структурами не допускает таких грубых ошибок. И это можно только приветствовать”.