Отныне граждане РА даже ради ночной зубной боли могут вызвать “Скорую помощь” или отправиться в больницу. Столь оригинальную мысль высказал на днях в беседе с журналистами заместитель министра здравоохранения Сергей Хачатрян.

Правда, замминистра не подсчитал, во что обойдется больному столь оригинальная акция, плюс одна таблетка болеутоляющего. По всей вероятности, министерству пока не доложили, что уже примерно лет десять население исправно платит бригадам “скорой помощи”, особенно за ночные вызовы.

Возможно, Минздрав прекрасно осведомлен, но считает ниже своего достоинства вникать в подобные второстепенные мелочи. Впрочем, дело не в этом, а в том, что с первого марта вступает в силу решение правительства “О форме рецептов, порядке их выписывания, отпуска медикаментов, а также введении порядка учета лекарств и лекарственных материалов”, согласно которому из зарегистрированных в Армении 4700 наименований лекарств 2700 подлежат отпуску исключительно по рецепту.

Процесс будет осуществляться поэтапно: с 1 марта из свободной продажи изымаются антибиотики (при малейшем порезе — бегом к врачу или вызов “скорой”), гормональные препараты и лекарства, содержащие кодеин; с 1 июля — инъекционные и противоопухолевые; с 1 октября — еще одна партия лекарственных препаратов.

Никто не спорит: самолечение — явление чреватое, определенные типы лекарств в Армении всегда отпускались по рецепту, по назначению врача. Но направлено ли данное новое ужесточение на искоренение самолечения, к которому вынужденно прибегают неимущие слои в стране, и советы работников аптек, рекомендованные ими мази и капли их вполне удовлетворяли. А с 1 марта за подобные советы предусматривается штраф, равно как и врачам, “направляющим” пациентов. Что это может означать? Неверное лечение, приобретение дорогостоящего лекарственного препарата именно из рекомендованной врачом аптеки, или что-то иное? Наука об этом умалчивает. Не секрет, что участковые врачи выписывают пациентам самые дорогие лекарства, зачастую “подсказывают”, где их приобрести. Уже долгие годы этот фокус практикуется в Армении. Теперь же, с ужесточением процесса приобретения лекарств, эта весьма хитроумная система приобретет еще больший размах.

Но это мелочь, по сравнению с другой проблемой, именуемой “поликлиника”, куда Минздрав в массовом порядке посылает нас всех. Они и сейчас не в состоянии принимать всех желающих: врачи перегружены, усталые, зачастую невнимательные, часы приема короткие. Зато плата за разные услуги — о-го-го. За один прием можно потратить установленную в Армении минимальную зарплату, плюс кучу времени. Так что более-менее платежеспособный гражданин отныне предпочтет частные клиники — тут и очереди меньше, и отношение персонала внимательнее. Тенденция уже проявляется, и если Минздрав не сделает необходимые выводы и не наведет порядок в поликлиниках (хотя бы элементарный ремонт) — на кой черт они вообще нужны?

Заметим, при серьезном недомогании все обращаются к врачам. Конечно, с ужесточением отпуска лекарств случаев самолечения станет меньше. Наверное, меньше станет и суета в аптеках.

Кстати, о последних. По улице, где живет автор этих строк, на 200 метров — 9 аптек. Они растут, как грибы после дождя, и неизвестно, за счет чего выживают при такой конкуренции. Неужто — за счет “больного” общества, приобретающего лекарства без рецептов? Но народ знает, где купить, скажем, таблетку от головной боли, а где тебе продадут пустышку… Минздраву следовало бы серьезно относиться к этому явлению и проверять качество лекарств. Не думаем, что неизвестно, какие компании за бесценок привозят в Армению лекарства-пустышки.

О “Скорой помощи”. Насколько известно, станции 1-03 не в восторге от того, что страдающие по ночам от зубной боли граждане могут отвлекать их от серьезных вызовов, вместе того, чтобы запастись сильными болеутоляющими таблетками — отныне сделать это будет не так-то просто. Надеемся, замминистра просто пошутил или привел весьма неудачный пример.

О рецептах. С 1 марта под запретом окажется и оборот рецептов, написанных на русском или латинском. Их просто не будут принимать в аптеках. Учитывая то обстоятельство, что большинство наших врачей имеют русское образование, а писать рецепт в вузах учат на латинском, плюс наше рвение “арменизировать” любое слово, в перспективе нас ждут веселенькие сюрпризы.

И еще об одном. Предстоящим ужесточением отпуска лекарств крайне обеспокоены хронические больные. Вопрос этот, кажется, решается — единожды выданный рецепт сохраняет действительность в течение шести месяцев. Иной вопрос, что в аптеках могут сыграть на этом и продавать из-под полы уже совершенно за другую цену.

Совершенно неясна, как всегда, ситуация с диабетиками. Особенно с теми, которые регулярно получают инсулин, постоянно находящийся в дефиците. Доктор выписывает препарат, полагающийся пациенту бесплатно, но в поликлинике его, как правило, не бывает: висит табличка “Инсулина нет”. В аптеках же его не получают вообще. Страдающие этой болезнью утверждают, что врачи обычно выписывают препарат-заменитель, пагубно отражающийся на печени. И называют какое-то индийское лекарство. Куда исчезает инсулин, почему больные не получают его и почему министерство не регулирует этот вопрос? Проблема серьезнее, чем покупка пачки антибиотиков в аптеке без рецепта.

Так что, попытка урегулировать одну сферу выявляет массу других проблем, от чего, естественно, страдает рядовой гражданин.