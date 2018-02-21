По итогам прошедшей в конце прошлой недели в Мюнхене Международной конференции по безопасности можно констатировать — мировые державы не могут прийти к общему знаменателю по выстраиванию новой системы международных отношений. Даже контуры не просматриваются. Россия и Запад стоят на бескомпромиссных позициях.

“Отказ от коллективных механизмов сотрудничества Россия — ЕС, таких, как саммиты, постоянный совет партнерства, отраслевые диалоги, ставка на инструменты давления, не сделали наш континент более безопасным. Напротив, в Европе зримо увеличивается конфликтный потенциал, множится число проблем и кризисов внутри и по периметру”, — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он указал на тщетность попыток “плыть против течения истории” и призвал “начать всем вместе работать над обновлением системы международных отношений на справедливых началах”: “Россия открыта равноправному, взаимоуважительному, основанному на балансе интересов партнерству с ЕС в целях поиска эффективных ответов на вызовы сегодняшнего дня. На таких же принципах готовы выстраивать наши отношения с США и всеми другими странами”.

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер на это ответил, что Россия, “нарушая Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, держит в заложниках целые страны в Европе”. США убеждены во “вмешательстве” Москвы в президентские выборы в США в 2016г., считая это “делом абсолютно доказанным”. Что касается будущего мироустройства, то, по словам выступавшего в Мюнхене бывшего вице-президента США Джо Байдена, не исключающего, кстати, своего участия в президентских выборах в США в 2020г., “мы выдвинули безоговорочные условия, безоговорочные принципы, как должен быть организован мир“. “Я говорил, имея в виду, в первую очередь, Россию: мы не потерпим создания “сфер влияния”, — отметил он. Правда, не лучшие времена переживают и отношения Евросоюза с США. Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, заявила, что Европа может больше внимания уделять своей военной составляющей, конечно, не в ущерб НАТО, что с этой целью “мы запустили Европейский оборонный союз, договорились политически создать “европейскую армию“ и что Германия совместно с Францией готова к углублению интеграции в военной сфере и приглашает всех европейцев идти по этому пути. Однако это, по словам председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, вызвало негативную реакцию по ту сторону Атлантики, где посчитали, что ЕС становится “слишком независимым в вопросах обороны и безопасности”. “Да, мы хотим освободиться, но освободиться не от НАТО, не от США. Многие годы американцы нас обвиняли, что мы недостаточно внимания уделяем нашей обороне. Сейчас мы стремимся делать больше. И теперь уже это неправильно”, — недоуменно заметил Юнкер.

Противостояние по линии Россия-Запад проявилось и в адресованном Президенту Армении Сержу Саргсяну вопросе председателя и основателя группы “Евразия” Яна Бремера, заинтересовавшегося тем, почему в 2013г. Армения отказалась от соглашения об ассоциации с ЕС — под давлением России или это новая модель, и напрочь “позабывшего”, что именно ЕС поставил Армению перед выбором — “или-или”. Пришлось Президенту Армении напомнить, что Ереван изначально видел возможность сотрудничества и с ЕС, и с Евразийским экономическим союзом, но, когда принцип “и-и” поменялся на принцип “или-или”, пойти на подписание такого соглашения не мог. “То есть это не мы отказались подписать Соглашение об ассоциации, а Евросоюз не захотел подписывать с нами соглашение. Мы даже предлагали подписать одну часть соглашения — политическую часть, если это возможно, но наши европейские партнеры сказали — нет. Однако всего спустя недели с Украиной подписано такое соглашение, которое предлагали мы”, — отметил С.Саргсян. Лишь через какое-то время ЕС принял решение о дифференцированном подходе, и Армении удалось подписать с ЕС соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. “Мы ни с кем не вели тайных переговоров, мы не приняли решение под давлением кого бы то ни было, и, как я сказал, наш исторический опыт показывает, что попытки извлекать временные выгоды из противоречий приводят к большим трагедиям. Мы прошли через такую трагедию и не хотели бы, чтобы трагедии повторялись”, — подчеркнул глава Армении.

К сожалению, политика Армении по сопоставлению сотрудничества и интересов мировых и региональных государств во имя мирного и стабильного развития стран региона не находит понимания, в первую очередь, у стремящихся поймать в мутной воде “золотую рыбку” Азербайджана и Турции, о чем Президенту также пришлось говорить в Мюнхене. В частности, отвечая на ядовито-провокационный вопрос первого секретаря посольства Азербайджана в ФРГ Сади Джафарова об изоляции Армении от региональных программ в силу “оккупации азербайджанских территорий”, С.Саргсян напомнил, что несколько районов бывшей Аз. ССР оказались под контролем Арцаха в силу развязанной Азербайджаном войны против карабахцев, цивилизованным образом обратившихся к Верховному Совету бывшего СССР с просьбой о переходе Нагорно-Карабахской автономной области из состава Аз. ССР в состав Армянской ССР. “Кстати, должен сказать, что в то время все европейские структуры проявили очень положительный подход и сказали, да, Нагорный Карабах должен самоопределиться. … Я ненавижу войну. Однако так получилось, что мы, чтобы защитить себя, были вынуждены создать пояс безопасности”, — отметил С.Саргсян. Он посоветовал Джафарову подумать, как может решиться проблема Арцаха, когда президент Азербайджана выдвигает территориальные претензии в отношении Еревана, 2800-летие которого армяне будут отмечать в октябре с.г. Армянский народ, как минимум, пять тысяч лет живет на своей исторической территории, и Азербайджан или другие народы, которые Бог знает, когда начали сами себя идентифицировать, не могут сломать волю армянского народа”, — подчеркнул С.Саргсян.

Разрушительную, с точки зрения безопасности, роль на Южном Кавказе играет и Турция, которая, не одно десятилетие держа в блокаде границу с Арменией, по сути, участвует в ведущейся Азербайджаном против армянских государств войне. Предпринятая в 2009г. Ереваном попытка урегулирования армяно-турецких отношений не дала результатов в силу выдвинутых Анкарой предусловий. Отложив подписанные в Цюрихе протоколы в долгий ящик, Анкара пытается манипулировать ими и оказывать давление на Ереван. “Мы не можем вечно ждать ответных шагов Турции. По протоколам велись переговоры, исходя из существовавших условий. Если Турция хочет дождаться других условий и после этого ратифицировать протоколы, она глубоко ошибается. В новых условиях должны вестись переговоры по новому документу. Армения не говорит на языке предусловий, но и не примет со стороны кого бы то ни было выдвижение предусловий”, — заявил в этой связи президент Армении.

Между тем, деструктивизм Турции и Азербайджана напрямую обусловлен геополитическими играми мировых держав в регионе, которые, по большому счету, манипулируют существующими на Южном Кавказе проблемами и конфликтами, исходя из собственных интересов. Об этом свидетельствует отсутствие четкой реакции как на закрытую армяно-турецкую границу, так и на фашистско-милитаристкую политику Азербайджана, что лишь подогревает опасный авантюризм наших и без того не в меру авантюрных соседей. А это значит, что проблема безопасности в нашем регионе еще довольно долго будет оставаться крайне актуальной. Как впрочем, судя по мюнхенскому раздраю, и во всем мире.