Культура Февраль 21, 2018 | Автор : admin

В мастерской-плавильне чешского города Хорни Кална готовится памятник армянскому средневековому духовному лицу X века, поэту, музыканту и философу Григору Нарекаци.

Как сообщает канадский еженедельник “Горизонт”, скульптура — дар Папе Римскому и будет установлена в Ватикане. Торжественная церемония открытия памятника состоится 5 апреля. Чешскому информационному агентству об этом сообщил автор скульптуры Давид Бабаян.

Как описывает источник, высота бронзовой скульптуры — 2 метра. Григор Нарекаци изображен со впечатляющей бородой, высоко подняв голову. Картина дополняется мотивами книги, граната и армянских церквей.

В беседе с изданием Давид Бабаян сказал, что Президент Армении Серж Саргсян ранее преподнес Папе Римскому Франциску маленькую скульптуру Св. Григора Нарекаци, которая ему очень понравилась. Президент предложил скульптору изваять памятник большего размера и от имени Армении преподнести Папе Римскому.