Участие “Раздана” в турнире второй лиги клубного чемпионата Европы по индорхоккею на траве, в котором наша команда заняла 3 место, послужило поводом для интервью с президентом республиканской федерации по этому виду спорта Хачатуром Гилояном. В беседе с нашим корреспондентом он раскрыл некоторые интересные детали подготовки команды к международному старту и рассказал о том, что препятствует развитию этой динамичной игры в Армении.

— Удовлетворены ли вы результатом выступления команды?

— Знаете, не очень. Я рассчитывал на большее, но, исходя из общего состояния нашего вида спорта в Армении, третье место тоже можно считать сюрпризом. И все же, по качеству продемонстрированной игры, “Раздан” был достоин первого места. Итоговый результат обусловлен судейским фактором. Обе встречи, в которых мы проиграли соответственно ирландскому “Трероку” (2:3) и норвежскому “Крингсе” (3:4) обслуживал один и тот же судья из Литвы, решения которого не были лишены субъективизма. Даже победители турнира ирландцы по окончании соревнований признались, что армянская команда была достойна занять первое место.

— А почему вы решили при далеко не шикарном финансовом состоянии армянской федерации выставить на этот турнир команду, и более того – усилить ее легионерами?

— Мы всегда по возможности участвуем в международных турнирах. Причем, как правило, не за казенные деньги. Что касается легионеров – их мы пригласили из российского клуба “Тана”, представляющего город Азов Ростовской области. Эта команда, которую тренирует наставник сборной России Владимир Конкин, заняла 4 место в прошлогоднем чемпионате страны. Вы, наверное, знаете, чего стоит в наше время приглашение легионеров, но мы сумели это сделать. Не финансами, так нормальными человеческими отношениями. Кстати, среди приглашенных игроков был и 24-летний полузащитник Давид Гаспарян, который, однако, не считался легионером, поскольку имеет армянское гражданство. Кроме него к нам примкнули нападающий Алексей Соболевский, ставший с 17 голами лучшим бомбардиром турнира, и признанный его лучшим игроком, а также защитник Александр Малейко и вратарь Иван Ожерельев. Причем по согласованию с российской федерацией по хоккею на траве, эти игроки, приехавшие в декабре прошлого года, останутся в нашем распоряжении до конца марта. К этому турниру они готовились в нашей стране – вместе с остальными хоккеистами “Раздана”. Нелишне отметить, что Соболевский выступает также в молодежной сборной России.

— Каким будет дальнейшая судьба “Раздана”, запланировано ли участие команды в других международных соревнованиях?

— В этом году у нас больше не будет клубных турниров, и легионеры вернутся в азовскую команду, поскольку в Армении не проводится национальный чемпионат среди взрослых. Это, кстати, обусловлено тем обстоятельством, что спортивная карьера большинства игроков завершается с призывом в армию. Нам остается уповать на юношеские сборные. Сейчас наши сборные среди игроков до 15 и 18 лет готовятся к чемпионату Юго-Восточной Европы, запланированном на конец июня в болгарском городе Альбена. Два турнира должны пройти с интервалом в неделю, но мы попросили Европейскую федерацию хоккея на траве совместить их по срокам, что позволило бы нам рационально распределить средства на участие в этом соревновании. Нам пообещали обсудить это предложение, которое, скорее всего, будет принято.

— Как вы оцениваете нынешнее состояние дел в отечественном хоккее на траве?

— Без основательной государственной поддержки просто неуместно обсуждать перспективы развития столь затратного вида спорта. Хотя годовое госфинансирование нашей федерации несколько увеличилось и уже составляет 9 млн драмов, но этого все равно недостаточно. На эту сумму невозможно организовать полноценное участие даже в одном международном турнире, не говоря уже о реализации комплексных программ по развитию дисциплины в целом. Тогда как за сезон наши команды выезжают на 2-3 международных турнира и выступают в чемпионатах Армении разных возрастных категорий. К примеру, в прошлом году мы дважды участвовали в соревнованиях в Беларуси. Все это делается усилиями нашей федерации, но наши возможности небезграничны.

— Каковы ваши планы на обозримую перспективу?

— Мы готовимся построить игровое поле с современным искусственным покрытием, которое уже закупили и в марте получим заказ. Намерены уложить его на базе клуба “Раздан”. Это будет первое подобное поле для игры в хоккей на траве в нашей стране, полностью соответствующее международным стандартам. Если успеем завершить работы за несколько месяцев, что также связано с определенными финансовыми вложениями, то, вероятно, представим заявку на проведение в Армении чемпионата балканских стран этого года. Вместе с тем, мы и впредь можем рассчитывать на проведение международных соревнований. На данном этапе наша основная цель – содействовать развитию этого вида спорта в стране. Хоккей на траве, впрочем, как и другие игровые виды спорта, требует солидного финансирования, поэтому в Армении многим невыгодно его культивировать. Уверяю вас, что, если и я перестану этим заниматься, то данный вид спорта у нас просто вымрет. А мной двигает большая любовь к родному виду спорта, которому отдал многие годы своей жизни, будучи вратарем главной команды страны.