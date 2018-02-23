Армянские спортсмены завершили выступления на XXIII зимних олимпийских играх в Южной Корее.

Предпоследним к финишу в Пхенчхане вышел горнолыжник Ашот Карапетян, недавно оказавшийся в центре известного скандала с отсутствием лыж. Он выступил только в соревновании по специальному слалому, заняв 42 место.

По итогам двух заездов его результат составил 2 минуты 08,08 секунд. Это на 29,09 секунд хуже показателя победителя соревнования шведа Андре Мюрера. Опередил Карапетян только северокорейского спортсмена. Примечательно, что еще без малого 54 участника не смогли завершить выступление, а двое и вовсе не вышли на старт.

Напомним, что в олимпиаде участвовали также лыжники Микаел Микаелян и Катя Галстян, лучшим результатом которых стало 72 место.