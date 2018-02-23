Мужская национальная сборная Армении по баскетболу готовится к очередному матчу первого отборочного этапа чемпионата Европы с албанцами, который пройдет 25 февраля в Ереване.

К важной встрече наша команда подходит без ряда ведущих игроков. В частности, по сообщению пресс-службы республиканской федерации, из-за травмы отсутствует Крис-Янку Оскиян. Между тем, Аркадий Мкртычян, Артем Тавакалян, Карен Чивичян, Мэтью Мадоян, Арам Арсланян, Стивен Эноч и Андре-Спайт Мкртчян не смогли присоединиться к сборной, поскольку задействованы в матчах студенческой лиги США.

Таким образом, в столичном “Олимпаване” под руководством главного тренера нашей сборной Никши Бавцевича к предстоящему матчу готовятся 13 игроков: Амиран Амирханов, Лукас Фишер, Андраник Чрабаш, Алан Хесс, Андрей Константинов, Арарат Кочинян, Альберт Тадевосян, Эдгар Бабаян, Георгий Подколзин, Давид Хачатрян, Арарат Абрамян, Арман Акопян и Никита Захаров.

Это будет ответная игра сборных Армении и Албании. Матч в Тиране, состоявшийся 23 ноября прошлого года, завершился победой нашей команды со счетом 80:63. Еще в одной игре на этом турнире армянские баскетболисты на своей площадке уступили со счетом 71:78 датчанам, выездной матч с которыми состоится 28 июня этого года. Пока же наша сборная с 3 очками возглавляет турнирную таблицу.