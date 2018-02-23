Роль Национального Собрания в условиях парламентской формы правления — об этом беседа корреспондента “РА” с вице-спикером НС Арпине ОГАНЕСЯН

— Госпожа Оганесян, переход к парламентской форме правления предполагает более высокий уровень качества законодательной деятельности. По Вашему мнению, соответствует ли нынешний состав депутатского корпуса в полной мере новым требованиям?

— Убеждена — наш законодательный орган обладает достаточным потенциалом, чтобы суметь реализовать миссию, возлагаемую на него парламентской формой правления. Скажу также, что парламент готов к переходу на эту систему как в аспекте персонального состава, так и функционально. Конечно, не скажу — стопроцентно: переход осуществляется поэтапно, и мы еще не прошли этот путь до конца. Например, с мая парламент функционирует полноценно, однако многие полномочия вступят в силу в ближайшие месяцы, точнее, после апреля, когда переход к парламентской форме правления будет завершен. Я имею в виду выборы антикоррупционного или иных автономных органов, что само по себе означает: парламент должен адаптироваться к своей новой миссии.

— Стиль работы парламента сильно будет отличаться от нынешнего?

— В любом случае произойдут определенные содержательные и форматные перемены — работа в комиссиях станет более напряженной и содержательной. По существу, основные идеи будут генерироваться и перевариваться именно в комиссиях. Естественно, изменится и стиль их работы. Особую важность я придаю тому обстоятельству, что через полгода или год парламент начнет обобщать итоги применения принятых законов: как они претворены в жизнь, верно ли реализует исполнительная власть заложенные в них идеи. Это — зафиксированная Конституцией контрольная функция парламента, реализация которой начнется спустя некоторое время.

— Как Вы думаете, в НС должны приходить люди определенной профессии — скажем, юристы, экономисты, социологи, — или профессия не столь важна. Что говорит об этом опыт европейских стран, имеющих богатую историю парламентаризма?

— Вопрос весьма сложный. Размышления над ним привели к определенной эволюции во мне самой, и мнение мое сформировалось с течением времени. Все зависит от того, какой парламент мы хотим иметь. В действительности, если хотим иметь предельно политизированный парламент — а мы, хотим того или нет, с переходом на парламентскую форму правления будем иметь именно такую законодательную власть, — не можем ограничиваться в плане специальностей и профессий, поскольку истинно политические деятели, харизматичные люди имеются в любых сферах. Они могут обладать различными профессиями, и тут не столь важна профессия, сколь качества человека, его представление об общей политической конъюнктуре.

При этой форме правления мы нуждаемся в сбалансированном парламенте — здесь должны быть и политические деятели, и профессионалы. В противном случае крайне затруднены будут профессиональные обсуждения в комиссиях, абсолютно все будет рассматриваться исключительно в политическом аспекте. В итоге пострадает реальное профессиональное обсуждение. Зачастую в парламентах принимаются вердикты, предлагаются решения, весьма далекие от правовых. Проще говоря, решения предлагаются, исходя из политических соображений, и время показывает, что они не самые лучшие, ибо в профессиональном плане не соответствуют определенным критериям. Полагаю, самое верное решение — сбалансированная представленность в законодательном органе специалистов и политических деятелей.

В имеющих богатый опыт парламентаризма европейских странах нет профессиональных ограничений. Политическая платформа бывает мощной при наличии профессиональной основы. Если же что-то говорится просто, чтобы сказать, либо создать некую эпатажную ситуацию — это не помогает работе парламента.

— В парламенте, избранном в 1990 году, имели место серьезные инциденты — люди были более импульсивны. На второй или третий год работы Верховного Совета РА в зале во время заседаний присутствовали и психолог, и лингвист, хотя это далеко не афишировалось. Как Вы считаете, нужны ли нашим нынешним народным избранникам советы подобных специалистов, чтобы быть более толерантными друг к другу, учитывая и то обстоятельство, что некоторые депутаты используют высокую трибуну НС для демонстрации своих познаний жаргонной лексики (наверное, чтобы быть понятнее своему электорату), что со стороны смотрится, мягко говоря, достаточно неэстетично.

— Честно говоря, не думаю, чтобы это поспособствовало повышению уровня парламентской культуры. Конечно, далека от мысли считать демонстрацию жаргонного словарного запаса или чрезмерно эмоциональное поведение явлением положительным. Вне зависимости от того, последует предупреждение от специалиста, или нет, в процессе работы проявляется характер, натура человека, его образ мышления, интеллигентность. Специалист просто не сможет с ним работать. Откровенно признаюсь — не считаю, что мы должны это допускать. В конечном счете, каждый политический деятель избирает ту линию поведения, которую считает целесообразной. И, если ведет себя так — значит, электорат принимает его именно таким. Каждый работает на свой электорат, или, как выражаются — во имя народа, и соответственным образом корректирует свое поведение. Я считаю неверным введение в парламенте ограничений в этом плане.

Чистотой родного языка я также весьма обеспокоена. Но человека, снискавшего народное доверие и не соблюдающего чистоту языка, ни один специалист ничему научить не сможет. Человек может прекрасно владеть языком, но предстать перед народом именно таким: это ведь тоже компонент политической культуры людей. Каждый политический деятель сам выбирает свой образ, делает интереснее свою работу.

— Примерно месяц назад ПАСЕ, наконец, избавилась от скомпрометировавшего и себя, и организацию председателя Педро Аграмунта, известного своими многолетними связями с “бакинской прачечной”, на его место избран итальянец Микеле Николетти. Знает ли новый глава ПАСЕ Армению и истинные причины ее проблем с соседними государствами, способен ли вникнуть в суть Карабахской проблемы и не стать еще одним звеном азербайджанской “икорной дипломатии”?

— Как-то по поводу я сказала и теперь повторюсь: когда в Европе, в ПАСЕ какой-либо функционер освобождается или избирается, для меня важно не его отношение к Армении, а отношение его ко всем государствам-членам СЕ, ассоциируется ли его имя с лоббированием интересов той или иной страны. Если речь идет конкретно о господине Николетти, то я полна надежды, что он сохранит верность той сбалансированной позиции, которую проявлял до сего дня. А проявил он себя объективным, беспристрастным человеком, не был замечен в каком-либо скандале или сомнительной сделке. Соответственно, в этом аспекте я полагаю, что он сумеет должным образом представлять ассамблею.

Знает ли он подробно об Армении, ее проблемах? Полагаю, знает постольку, поскольку Армения является членом Совета Европы, владеет тонкостями. В частности, насколько помнится, по поводу Карабаха он заявил, что вопрос должен решаться в рамках Минской группы ОБСЕ. Иными словами — он в должной мере владеет подробностями конфликта и высказал позицию. Замечу, что его предшественник не был верен международным принципам, новый же председатель уже проявил свою позицию и надеюсь, так и продолжит.