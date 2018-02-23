Гостем Армении вчера был Президент Ливанской Республики Мишель Аун, который прибыл в Ереван с официальным визитом.

Церемония встречи Президента Ливанской Республики Мишеля Ауна продолжилась беседой глав государств в узком составе, в ходе которой Серж Саргсян сердечно приветствуя гостя подчеркнул: “Для нас большая радость и честь принимать президента дружественного Ливана в Армении, и мы глубоко заинтересованы в углублении отношений с Ливаном во всех отраслях”.

Напомнив о своем визите в Ливан в 2012 году, Серж Саргсян заметил, что тогдашний визит послужил стимулом для развития отношений и выразил уверенность, что нынешняя встреча в Ереване откроет новую страницу в двусторонних отношениях. “Наши межгосударственные отношения имеют лишь 25-летнюю историю, но дружба наших народов насчитывает века”, — отметил Президент Армении высказав благодарность народу и руководству Ливана заботливое отношение к армянской общине, которая играет большую роль в деле укрепления дружбы между двумя народами. Серж Саргсян также высказал особую благодарность властям Ливана, в том числе парламенту, за признание факта Геноцида армян, подчеркнув, что это очень важный вклад.

Президент Мишель Аун в свою очередь подчеркнул, что его визит нацелен на еще большее укрепление отношений между Арменией и Ливаном “Мы имеем надежду, что эти отношения между Арменией и Ливаном будут и далее расширяться и углубляться. Есть множество сфер, в направлении которых мы можем работать, и это будет во благо наших двух стран”, — сказал он.

Говоря об армянской об армянской общине Ливана, Мишель Аун заметил, что составе его делегации есть представители армянской общины Ливана — министр туризма, также руководитель партии Дашнакцутюн, депутат, господин Багратунян. “Армянская община внесла большой вклад в дело развития и процветания Ливана. Они довольно серьезно работают во всех сферах их деятельности, в ответственных звеньях. Мы сами много опираемся на них во всех сферах. Мы — широкое общество, и армянская община смогла сохранить свою культуру и самобытность в Ливане. Конечно, мы придаем этому большое значение и гордимся этим плюрализмом и культурным многообразием, потому что мы достаточно много пользуемся этим и развиваем Ливан”, — подчеркнул Мишель Аун.

Завершив отдельную беседу президенты Серж Саргсян и Мишель Аун провели армяно-ливанские переговоры на высшем уровне, после чего подвели их итоги в заявлениях для СМИ.

Президент Серж Саргсян выразил уверенность, что первый визит Мишеля Ауна в Армению придаст новый импульс дружественным отношениям, которые зиждутся на прочных исторических связях. Он отметил, что в ходе переговоров подчеркнута необходимость сохранения высокого уровня политического диалога, как важного стимула взаимовыгодного сотрудничества во всех отраслях. “В плане развития двусторонних отношений мы придали большое значение экономическому компоненту. Мы позитивно оценили непрерывное расширение ливанских инвестиций в Армении. Ливанское присутствие заметно в Армении в банковской отрасли, в сфере услуг, в сельском хозяйстве и многих других отраслях. Мы намерены еще более расширить эти достижения. Договорились обоюдно вести работу в направлении повышения объемов двустороннего товарооборота. Существует договорно-правовая база, регулирующая почти всю экономическую сферу, что формирует дополнительную среду доверия между нашими предпринимателями. В целом, заключенные между нашими странами почти пять десятков документов служат основой для эффективного взаимодействия в различных сферах”, — сказал Серж Саргсян.

В ходе армяно-ливанских переговоров обсуждалось также взаимодействие в международных структурах и актуальные региональные темы, по которым, сверив свои позиции, главы государств договорились продолжать в том же духе в направлении еще большего углубления многостороннего сотрудничества.

Говоря о процессе мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, Серж Саргсян выразил безусловное убеждение, что не может быть никакого решения мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, которое каким-то образом нарушит право народа Арцаха свободно и безопасно жить на своей исторической родине. “Мы были согласны с моим коллегой, что каким бы ни было урегулирование проблемы, в его основе должно быть право народа Нагорного Карабаха свободно жить на своей исторической территории. И должен сказать, что с господином Президентом мы также были едины во мнении, что в проблеме Иерусалима самое главное — переговорный процесс, и такие проблемы не могут решаться посредством применения силы”, — сказал Серж Саргсян.

Коснувшись темы Геноцида армян, после которого прошло уже более 100 лет, Серж Саргсян подчеркнул: “Есть исторические события и чувство благодарности, которые не имеют срока давности”. Он высказал благодарность народу и руководству Ливана за то, что приняли тогда армянских изгнанников, а сейчас вместе с Арменией предпринимают усилия осуждению этого преступления и по предотвращению геноцидов.

“К сожалению, сегодня в регионе Ближнего востока, в частности, в Сирии мы продолжаем быть свидетелями преступлений против человечества. В этом плане мы считаем важным практический и эффективный вклад Ливана в борьбу с терроризмом и радикализмом и высоко оцениваем гуманитарную помощь, оказанную сирийскому народу в эти годы. Армения также, по мере своих скромных возможностей, протянула руку помощи нашим сирийским сестрам и братьям.

Я горжусь, что Армения смогла внести свой скромный вклад в дело обеспечения стабильности и безопасности в дружественном Ливане, участием армянских миротворцев в расположенной на юге страны миссии ООН ЮНИФИЛ”, — заключил Серж Саргсян.

“Наша встреча прошла в теплой и дружественной обстановке, что отображают связывающие нас прочные человеческие связи, особые отношения армянского и ливанского народов и, особенно, наличие множества ливанцев с армянскими корнями. Многие из этих представителей сегодня сопровождают меня — министры правительства Ливана и депутаты. Я обратил внимание Президента Саргсяна на то, какую действительную ценность имеет эта часть нашего общества — своей жизнеспособностью, культурой, цивилизованностью, социально и своим влиятельным участием в политической и экономической жизни”, — сказал Президент Ливанской Республики Мишель Аун.

Коснувшись ситуации на Ближнем Востоке — кризисов и войн в некоторых странах региона, он сказал: “Мы согласились в необходимости найти мирное разрешение этих кризисов и остановить военную машину, поскольку насилие рождает только насилие и экстремизм, доказательством чего являются начавшиеся в нашем регионе и продолжающиеся на протяжении последних семи лет волнения. Я представил Президенту Саргсяну те вызовы, которым противостоит Ливан в результате сирийской войны, в частности, проникновение террористических организаций и их ячеек как в нашу страну, так и в другие страны региона и мира. Здесь я заверил его, что Ливан успешно противостоит этим угрозам и уничтожает террористические ячейки, утверждая мир и стабильность в нашем обществе. Мы взаимно согласились, что важно, базируясь на передовой культуре, уважении прав личности и государства, укреплять двустороннее и международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, поскольку ни одна страна не может избежать этой опасности”.

Отметив, что проблема сирийских иммигрантов, еще более усложнившаяся соседних с Сирией странах, в частности в Ливане, Мишель Аун сказал: “Наша страна подвергается давлению в плане экономики, социальных вопросов, безопасности, в итоге имея на своей территории более чем полтора миллиона иммигрантов, вместе с этим международная помощь недостаточна для того, чтобы позаботиться об их нуждах. В этой связи мы подчеркнули, что необходимо вести работу, чтобы достигнуть международного взаимопонимания, которое обеспечит возвращение сирийских беженцев в безопасные территории их страны, и это будет под контролем сирийского государства”.

Отметив, что в ходе переговоров были затронуты израильские угрозы в адрес Ливана, которые касаются нефтяных прав в эксклюзивной экономической зоне, строительства разделительной стеры, которая доходит до спорных точек, находящихся на южной границе страны, Президент Мишель Аун заявил: “Ливан защитил свои сухопутные и морские границы всеми законными средствами, и в этом деле мы рассчитываем на наших друзей в международном семействе, ожидая от них содействия в противостоянии этим угрозам и в том, чтобы не допустить обострения ситуации”.