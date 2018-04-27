На прошлой неделе Музей литературы и искусства имени Егише Чаренца посетил министр культуры Армении Армен Амирян. В сопровождении замминистра культуры Арев Самуэлян, начальника Управления культурного наследия и народных ремесел министерства Севака Казаряна и руководителя аппарата министерства Самвела Мурадяна глава ведомства осмотрел фонды музея, после чего отдал ряд распоряжений.

Первое относилось к директору музея Каро Варданяну, которому было поручено разработать программу оцифровки картотеки и музейных материалов (порядка полутора миллиона экспонатов) и касающейся их информации. Суть программы — сделать хранящуюся в музее информацию доступной для всех желающих, а электронные версии (копии) экспонатов — доступными для скачивания (за определенную плату со стороны заказчика).

Оцифровка документов начнется с картотеки музея: во-первых, основная ее часть уже готова, а, во-вторых, поставлена задача по возможности ускорить процесс заказа и получения того или иного хранящегося в музее документа, необходимого для исследований. Второе распоряжение министра культуры касалось оцифровки большого количества афиш, находящихся в фондах Музея литературы и искусства им. Е.Чаренца.

Армен Амирян посоветовал обраться к Национальной библиотеке Армении, которая реализует аналогичную программу совместно с Калифорнийским университетом Лос-Анджелеса (UCL).

Поручение было дано и начальнику Управления культурного наследия и народных ремесел министерства Севаку Казаряну, который должен проследить за возвращением в музей оригиналов рукописей Комитаса. Где-то три года назад они были отправлены в Музей-институт Комитаса. Эти бесценные экспонаты должны вернуться в Музей литературы и искусства, а Музей-институт Комитаса должен сделать себе их оцифрованные копии.