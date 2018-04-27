Культура Апрель 27, 2018 | Автор : admin

Всемирно известный мастер иллюзионного жанра Арутюн Акопян завещал раскрыть секреты его коронных трюков не раньше, чем через 100 лет со дня своего рождения.

Этот срок наступил, и дневник иллюзиониста может быть издан, рассказал сын легендарного артиста, известный иллюзионист Амаяк Акопян, передает NEWS.am со ссылкой на РИА Новости.

На днях исполнилось сто лет со дня рождения народного артиста СССР Арутюна Акопяна (1918-2005). За время работы на эстраде иллюзионист подготовил около тысячи номеров. Наибольшего успеха Арутюн Акопян достиг, выступая в жанре иллюзиониста-манипулятора. “После того, как папу похоронили, у нас дома произошел пожар. Загорелась старая проводка. Многое выгорело. Но уцелел большой папин портрет в золотой раме на стене. А за портретом нашлись папины дневники. Там очень много пожеланий нашей семье”, — рассказал Амаяк Акопян. “И там есть дневник, в котором папа раскрывает многие свои коронные трюки. Но в нем было условие — опубликовать эти секреты только после того, как папе исполнится сто лет. И вот этот срок наступил. Я бы, наверное, издал эти записи, если кому-то это будет интересно”, — отметил артист.