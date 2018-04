В эти беспокойные для Армении дни алиевская клика пытается изыскать возможности для использования момента в собственных целях. Как пишет на своей странице в Facebook постоянный автор/эксперт журналов The National Interest, Forbes, The Hill и The American Thinker и “Россия в глобальной политике”, на фоне нынешних событий в Армении президент Азербайджана Ильхам Алиев побывал в столицах нескольких стран, где провел ряд встреч, в т.ч. в закрытых режимах.

“Сегодня есть внешние силы, которые стремятся использовать ситуацию для решения своих задач. Поражение армянской стороны, к сожалению, выгодно очень многим, и они хотят выдавить из нас уступки, которые станут началом конца нашей государственности”, — с тревогой отмечает А.Галстян, призывая все политические силы Армении “оперативно понять ситуацию и найти быстрые решения, пока мы не столкнулись с непоправимыми последствиями”. В столицах каких именно стран побывал Алиев, эксперт не сообщает, в азербайджанских СМИ на эту тему, видимо, наложено табу. Обращенные к внутриполитической ситуации в Армении заявления Москвы, Вашингтона и Брюсселя с призывами найти решение в рамках Конституции, всем хорошо известны. Ничего иного от них слышно не было. Зато визит Алиева в Турцию освещался в Анкаре и Баку широко.

“Турция изначально воспринимала нагорно-карабахский конфликт как собственную проблему. Он должен быть урегулирован в рамках международного права”, — цитирует азербайджанское агентство АПА президента ТР Реджепа Эрдогана, совместная с Алиевым пресс-конференция которого транслировалась по турецкому ТВ. По сообщению “1ньюс.аз”, Эрдоган заявил о необходимости разрешения конфликта “в рамках территориальной целостности и неприкосновенности границ Азербайджана и в соответствии с резолюциями ООН, это самое большое желание Турции, и мы решительно продолжим поддержку Азербайджана в этом вопросе и впредь”. Как бы то ни было, иных речей от Эрдогана ждать не следовало. Не стоит сомневаться и в том, что Алиев и Эрдоган детально обсудили события в Армении в контексте возможности их использования в интересах Азербайджана и Турции. Об этом, правда, ничего пока не говорилось. При этом отвода азербайджанских войск и военной техники от границ с Арцахом не наблюдается. На момент написания статьи последнее сообщение Министерство обороны Республики Арцах распространило 24 апреля, опубликовав также новую видеозапись о перемещениях ВС Азербайджана на линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана. 25 апреля поступило сообщении о ранении, по счастью, легком, военнослужащего АО Арцаха Мартуна Эрунца 1998 года рождения выстрелом с азербайджанской стороны.

Противник, точнее, враг действительно не дремлет. В прошлом номере мы довольно подробно описали реакцию алиевской прессы и азербайджанских пользователей соцсетей на ситуацию в Армении. Турецкие провластные СМИ, по свидетельству ряда тюркологов, все эти дни жили и живут в ожидании “большого кровопролития в Армении”. Редкие их оппоненты стараются по-человечески разобраться в происходящем. И это тоже было ожидаемо в контексте царящего в правящих кликах Баку и Анкары армяноненавистничества. 24 апреля, в День памяти жертв Геноцида армян в Османской Турции и Западной Армении проживающие в США и европейских странах турки вместе с азербайджанцами устраивали акции отрицания этого признанного десятками стран преступления против человечности. Не стоит сомневаться, что в направленной против Армении и армянского народа политике Баку и Анкара действуют скоординированно, в т.ч. в сфере пропаганды. С этой целью в Азербайджане и Турции созданы специальные органы, которые работают исключительно на искажение правды об Арцахе и азербайджано-арцахском конфликте и на дискредитацию факта Геноцида армян.

Политика Геноцида продолжается. И в Азербайджане, и в Турции уничтожается культурно-историческое наследие армян, разрушаются памятники, церкви. В Турции, правители которой нажились на грабеже убитых и изгнанных армян, выпущено руководство о том, как искать золото, принадлежавшее армянам и другим нациям и этническим группам, ранее проживавшим, а потом депортированным с территории страны. В Сирии и Ираке Турция руками боевиков террористических организаций осуществляет натуральный геноцид в отношении проживавших и оставшихся там христиан, в т.ч. армян, которые, кстати, являются потомками чудом выживших во времена Геноцида 1915-23гг. Таким образом Анкара, одной из целей которой является как минимум нейтрализация зарубежной армянской диаспоры, практически уничтожила некогда мощную армянскую общину в Сирии. Блокируя армяно-турецкую границу, Турция фактически ведет войну с Арменией, поддерживая Азербайджан по всем направлениям. Вряд ли кто-то из армян сомневается, что при малейшей возможности Баку и Анкара не преминут прибегнуть к своим чудовищным планам. И это лишь одна из многочисленных причин, по которым нам жизненно необходимо как можно быстрее найти решения по выходу из нынешней внутриполитической ситуации.