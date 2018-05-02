Государство Май 02, 2018 | Автор : admin

В ходе парламентских слушаний республиканец Акоп Акопян поинтересовался, какова позиция Никола Пашиняна по социальным вопросам.

Он отметил, что в предвыборной программе руководимой Пашиняном партии “Гражданский договор” особого внимания социальным вопросам не уделялось. Какова его позиция сейчас?

“Решение проблемы бедности очень простое: у нас есть бюджетные доходы, есть экономика, способная обеспечить минимальные потребности людей, и даже больше. Очевидно, что одна из причин происходящего в том, что общество уже ясно поняло, что для решения этой проблемы нельзя надеяться на правящее большинство и нужно менять ситуацию”, — сказал Пашинян, отметив в эти дни получает множество звонков от состоятельных армян из диаспоры, готовых инвестировать в родную Армению.

“Нашу экономику ждет взлет, но не по мановению волшебной палочки или трюкам правительства, а благодаря инвестиционному потоку из диаспоры. Мы ждем существенного увеличения бюджетных доходов, что в свою очередь приведет к созданию рабочих мест, повышению пенсий и сокращению бедности. Конечно, сейчас не могу сказать, на сколько процентов, но одно могу утверждать категорически — бедность в Армении искоренима”, — сказал кандидат.

Акопян ответил на это, что ответ касается только сокращения безработицы и бедности, но ничего не сказано о зарплатах и пенсиях.

Пашинян парировал, что развитие экономики и создание рабочих мест естественным образом образует спрос на работника, и чем спрос больше, тем выше и зарплата. Если в развивающейся экономике решаются вопросы рабочих мест и бюджетных доходов, то остальные вопросы не могут не решаться.