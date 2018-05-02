С 2015 года Республика Армения является членом действующего под эгидой ЮНЕСКО Тегеранского Регионального научно-исследовательского центра по охране нематериального культурного наследия в Западной и Центральной Азии (Тегеранский центр-И.А.) и активно участвует в программах, реализуемых центром.

В первые месяцы 2017г. Тегеранский центр объявил международный конкурс фотографии “В контексте нематериального культурного наследия”. От Армении в конкуре принял участие ряд общественных организаций, представивший фотографии относительно различных долговечных проявлений армянского нематериального культурного наследия, его носителей и культурных территорий. Из 12 стран-членов Тегеранского центра в конкурсе приняли участие фотографы из Исламской Республики Иран, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Южной Кореи, Франции, Узбекистана, Пакистана, Армении.

Победителями были признаны 8 участников, трое из которых (из Исламской Республики Иран и Кыргызстана) получили призовые места, а пятеро были награждены дипломами (представители Исламской Республики Иран, Армении и Пакистана). От Армении диплома удостоился представитель культурно-образовательной общественной организации “Возрождение традиционных праздников” Акоп Кейметлян, который представил фотографии праздников Пасхи и Масленицы. Согласно сообщению Тегеранского центра, в ближайшее время в Тегеране планируется организовать выставку, на которой будут представлены работы 65 фотографов-участников конкурса, изображающие различные долговечные проявления нематериального культурного наследия. Основная цель проведения международной фотографической выставки — повысить узнаваемость нематериального культурного наследия в обществе, его роль в культурной жизни общин, подчеркнуть значимость фотографического искусства, как одного из важнейших средств сохранения и идентификации традиционного наследия.