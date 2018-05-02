Государство Май 02, 2018 | Автор : admin

Представляя свою позицию в области экономической политики, кандидат в премьер-министры Никол Пашинян, обещал обеспечить равенство всех перед законом.

“В первую очередь, это касается премьер-министра и его семьи, родных, друзей и знакомых. Исключается использование властных рычагов в осуществлении бизнеса. Система выдвижения высоких государственных чиновников изменится так, чтобы народ Армении был уверен, что точно знает, каким имуществом владеет тот или иной чиновник и какие изменения происходят в течение его пребывания в должности. Незаконное обогащение в период его пребывания в должности должно иметь конкретные последствия”.

Как передает Арменпресс, Пашинян подчеркнул, что в случае избрания он гарантирует отсутствие в Армении какой-либо экономической монополии, никакого запрета на импорт. “Мы собираемся обеспечить это без давления или преследования на кого-либо, а просто сняв все существующие запреты, обеспечив конкуренцию, исключив все случаи злоупотребления положением”, — сказал он.

В основе экономики должны лежать образование и новаторство. Диверсификация области будет в списке приоритетов. В области экономической политики Пашинян будет уделять особое внимание всем направлениям, застраховав от всех возможных внешних и внутренних потрясений. Он подчеркнул, что отношения с диаспорой не должны ограничиваться только ожиданием материальной помощи, а нужно максимально вовлечь материальный и человеческий ресурс диаспоры в дело государственного строительства.