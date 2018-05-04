Сказать, что внутриполитическая ситуация в Армении развивается быстро — значит ничего не сказать. Она развивается стремительно, ежесекундно, приобретая позитивный характер.

Накал страстей идет на спад

После того, как 1 мая лидер оппозиции Никол Пашинян (ныне уже можно с уверенностью сказать — единственный лидер, поскольку в разное время декларировавшие себя оппозиционерами горе-деятели ныне попрятались по норам и ожидают, чем закончится эта непонятная, по большому счету, и опасная история) дал команду поддерживающей его части народа блокировать “всю территорию республики”. Начался процесс генерации ненависти к Республиканской партии. Люди заблокировали все, что было возможно и невозможно, места проживания депутатов-республиканцев. Делегаты организаторов протестного движения вели агитацию среди соседей депутатов: какие, мол, они плохие и вообще — враги народа. Эскалация ненависти достигла такого уровня, что митингующие начали искать видных республиканцев даже в машинах “Скорой помощи”…

Да и вообще, в течение дня все начали требовать отставку абсолютно всех — министров, губернаторов, мэров, префектов, сельских старост, соседей. И все это — именем народа. Во всяком случае, именно в таком русле протекала позавчера революция любви и толерантности. Даже прекрасные концерты, организованные на улицах Еревана талантливой молодежью, не ослабили градус напряжения. Все это транслировалось в прямом эфире, так что ничего нового мы не сообщаем. Слава Богу, удалось обойтись без последствий. Допускаем, что некоторые события происходили без ведома организаторов протестного движения “Сделай шаг”, но все это имело место.

Кстати, уже бытует шутка: блокирование улиц и дорог сами участники движения называют “комендантским часом”.

Справедливости ради нужно отметить, что вчера накал страстей пошел на спад, лидер оппозиции призвал прекратить все акции гражданского неповиновения.

В политике никогда не говори “никогда”

Когда сразу после отставки премьер-министра Сержа Саргсяна вторая по численности фракция НС — блок “Царукян” заявила сперва о присоединении к Николу Пашиняну, а затем, подкорректировав себя — к народу, ситуация начала развиваться еще быстрее, появилась некоторая определенность.

Общественность должна знать, что на первомайских выборах правом выдвинуть кандидата на пост премьер-министра, согласно Конституции РА, обладали все фракции, и был бы избран кандидат, получивший поддержку большинства депутатов. По всей вероятности, нашлась бы кандидатура, приемлемая хотя бы для трех представленных в парламенте сил. Но не выдвинули. Политическая элита страны пошла навстречу требованию оппозиционного лидера (поддержанному многотысячным митингом) — была выдвинута единственная кандидатура. На первом этапе Никол Пашинян не был избран — Республиканская партия ныне составляет парламентское большинство, и фракция почти единодушно проголосовала против — это конституционное право парламентариев.

Уже известно, что второй тур выборов премьер-министра состоится восьмого мая и, согласно Конституции, все фракции вновь имеют право выдвигать кандидатов. Но на этот раз, помимо блока “Елк”, кандидатуру Никола Пашиняна выдвигают и поддерживают также фракции блока “Царукян” и АРФ “Дашнакцутюн”. О готовности посодействовать кандидату, выдвинутому 1/3 депутатского корпуса, избраться премьер-министром, заявила и фракция РПА.

Последние шаги блока “Царукян” подсказывают, что в высшем эшелоне политической элиты творится что-то серьезное — то ли люди просто спасают собственное богатство (всякое бывает, за последнее десятилетие нам многое довелось повидать), то ли их заботит стабильность и безопасность страны. Хотелось бы верить в последнее.

Повторюсь — ситуация меняется стремительно. Настолько быстро, что Никол Пашинян решил не испытывать судьбу и буквально вчера начал процесс сбора подписей депутатов для выдвижения своей кандидатуры и вчера же был официально выдвинут. Значит, между лидирующими политическими силами достигнут консенсус.

Будем считать, что олигарх Гагик Царукян в данной тяжелой для страны ситуации не хочет вспоминать оскорбительные для него публикации Никола Пашиняна. Но последний уже заявил, что олигархам не место в политике. Эту мысль он озвучил на митинговой площади под всеобщее ликование протестного народа. Совершенно далека от мысли вбивать клин в отношения политических деятелей — сами пускай разбираются, но когда Гагик Царукян стоял рядом с Николом Пашиняном, мыслящая публика вздохнула с заметным облегчением…

Отметим также, что, выдвигая единого кандидата — в данном случае Никола Пашиняна, пользующегося несомненной поддержкой части народа, все три политические силы, выдвинувшие его, несут всю полноту ответственности перед народом за деятельность наделенного неограниченными полномочиями премьер-министра в вопросах как внешней, так и внутренней политики, обороны, безопасности страны, обеспечения народа зарплатами, пенсиями, пособиями, не говоря уже о процветании страны.

В строгом соответствии с законодательством

Если восьмого мая Никол Пашинян изберется премьер-министром, то, согласно Основному Закону страну, Президент незамедлительно назначает его на этот пост, после чего премьер в пятидневный срок должен представить — опять-таки на утверждение главы государства — кандидатуры вице-премьеров и министров. В трехдневный срок Президент либо назначает кандидатов, либо обращается в Конституционный суд. Если обращения не последует, кандидаты считаются назначенными.

После формирования правительства премьер в 20-дневный срок представляет программу, которую парламент должен одобрить в семидневный срок. Причем должно состояться голосование — программа премьера считается одобренной при поддержке большинства голосов депутатов. В противном случае Национальное Собрание распускается.

Напомним, что Никол Пашинян уже несколько раз заявлял о формировании временного правительства, проведении неотложных законодательных реформ и внеочередных парламентских выборов. В предварительном варианте его заявления была даже мысль: после его избрания премьер-министром Национальное Собрание, воспользовавшись предоставленной Конституцией возможностью, может не принять его программу, за чем следует роспуск парламента и назначаются внеочередные выборы. Но в последние дни тезис этот уже не озвучивается. Ни одной из партий (в нынешней ситуации, кроме Никола Пашиняна, электорат которого стоит на главной площади Республики, но половина которого, ввиду несовершеннолетия, не имеет права голоса) невыгодно в авральном порядке идти на выборы. При том, что, согласно Конституции, в случае роспуска парламента внеочередные выборы проводятся в течение 30-45 дней. К этому необходимо готовиться, нужна стабильность в стране.