18-летняя армянская скрипачка завоевала Первую премию на Международном конкурсе скрипачей имени Иегуди Менухина. Про нашу талантливую скрипачку Диану Адамян — участницу “Целевой программы развития и совершенствования юных, талантливых музыкантов-исполнителей Республики Армения и Республики Арцах” мы писали не раз. Возлагали на нее большие надежды и не так давно предсказали возможную победу на Международном конкурсе молодых скрипачей имени Иегуди Менухина.

Так оно и случилось: в конкурсе, который в этом году прошел в Женеве с 12 по 22 апреля, наша участница завоевала Первую премию.

Второй премии удостоился Натан Мирдл (Франция-Германия), а Третьей и Четвертой — Хьюн Джае Лим (Южная Корея) и Ма Тянью (Китай), соответственно. В качестве награды Диана получит 15 000 швейцарских франков и возможность пользоваться один год фантастической скрипкой Николо Гальяно.

Вчера, до того, как покинуть Министерство культуры Армении в качестве его руководителя, Армен Амирян лично поздравил Диану Адамян с победой. За исполнительские достижения и прекрасное представление Армении на престижных международных площадках скрипачке была вручена благодарность Министерства культуры и небольшой подарок лично от бывшего министра культуры.

“Любовь и уважение нашего народа — с тобой. Я очень рад, что знаю тебя с детства, и тому, что и министерство внесло свой вклад в твое становление”, — отметил Армен Амирян, добавив, что министерство уже запланировало выступление Дианы на концерте, который состоится в рамках открытия широкомасштабного мероприятия “Горис — Культурная столица СНГ-2018”.

Отметим, что для участия в пользующемся авторитетом в профессиональном музыкальном мире конкурсе им.Менухина заявки представили молодые исполнители из более 320 стран мира. Конкурс проходил в три этапа: по итогам живых прослушиваний отборочного тура право непосредственного участия в конкурсе получили всего 22 скрипача из 12 стран. В жюри 2018 года вошли Памела Фрэнк, Джоджи Хаттори, Итамар Голан, Илья Грингольц, Хеннинг Краггеруд, Максим Венгеров и др.

Диана Адамян окончила среднюю музыкальную специализированную школу им. П.Чайковского (педагог — Петрос Айказян). Сейчас она учится на первом курсе Ереванской государственной консерватории им.Комитаса (педагог — профессор Эдуард Тадевосян). Д.Адамян — лауреат множества республиканских и международных конкурсов: конкурса-фестиваля “Возрождение” (Первая премия, 2010г., Гюмри), телевизионного конкурса “Щелкунчик” (Вторая премия, 2014г., Москва), Международного фестиваля-конкурса имени Грачья Богданяна (Первая премия, 2014г., Ереван), IX Международного конкурса имени Чайковского (Вторая премия, 2015г., Новосибирск).