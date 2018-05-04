Государство Май 04, 2018 | Автор : admin

Депутат от фракции “Елк” Никол Пашинян, выдвинутый 35-ю подписями депутатов кандидатом на пост премьер-министра Армении, прокомментировал решение РПА о поддержке выборов 8 мая. Как передает Арменпресс, об этом он сказал в беседе с журналистами в НС Армении.

На вопрос, в чем была причина того, что 1 мая РПА проголосовала против него, а затем через день заявила о поддержке выдвинутого 1/3 голосов кандидата на пост премьер-министра Армении, он сказал: “Думаю, все мы заинтересованы в том, чтобы политический кризис разрешился в рамках Конституции и законов, и я рад пониманию, которое наличествует у всех политических сил, и что это получит конкретное проявление”.

Он сказал, что он еще раз встретится с фракцией РПА, и всегда выражал готовность к диалогу и обсуждениям. Он еще раз подчеркнул, что в возглавленном им движении нет никаких геополитических подтекстов, нет заговоров, а внешняя политика Армении будет продолжаться в прежнем русле.

На вопрос, если РПА будет голосовать за него и за представленную им программу правительства Армении, то как будет обстоять вопрос с внеочередными парламентскими выборами, Пашинян ответил, что на все имеются конституционные механизмы. “Думаю, все понимают, что ситуация пока не разрешена, пока не будут проведены внеочередные парламентские выборы”, — сказал Пашинян. Он выразил надежду на то, что 8 мая не повторится то же самое, что было 1 мая, однако они готовы ко всем сценариям. После выборов 8 мая намечен большой митинг, о времени и месте будет сообщено дополнительно.

На вопрос, не думает ли он об изменении Конституции, Пашинян ответил, что не думает, поскольку речь идет о временном правительстве. “Эта тема будет обсуждаться в предвыборный период, однако я не думаю, что постоянно менять Конституцию — хорошая практика. Надо понять — чем нам мешает Конституция, и вокруг этого должен быть широкий консенсус”, — сказал он.