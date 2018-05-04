Государство Май 04, 2018 | Автор : admin

Председатель НС Армении Ара Баблоян 3 мая выступил с заявлением в котором сказано:

“Сегодня депутат НС Агван Варданян представил заявление об отставке.

Согласно ст.155 конституционного закона “Регламент НС”, если в течение недели после оглашения отставки депутат письменно отзывает свое заявление об отставке, Председатель НС выступает об этом с заявлением, если же не отзывает свое заявление об отставке, то о прекращении его полномочий составляется протокол, который подписывает и оглашает Председатель НС. С момента оглашения протокола отставка считается принятой”.

Напомним, что поводом для заявления Агвана Варданяна о сложении депутатских полномочий стало прошедшее 1 мая в НС голосование по кандидатуре Никола Пашиняна на пост премьер-министра РА. Агван Варданян в противовес своей фракции АРФ “Дашнакцутюн”, поддержавшей кандидатуру Н. Пашиняна, принял решение не участвовать в голосовании, чем нарушил фракционную дисциплину.

“Я также являюсь частью народа, вдохновлен этим движением, этим независимым поколением, желаю, чтобы накопленная огромная энергия служила усилению государственности, чтобы внезапно не оказалось новых разочарований и потерь. Я не могу взять на себя личную ответственность и голосовать за кандидатуру г-на Пашиняна. В противном случае я нарушу свое конституционное право голосовать с совестью и убеждениями. Я не буду голосовать, но это одна сторона вопроса. Я член АРФД, я представляю партию и фракцию, которая приняла решение проголосовать за Пашиняна. Для меня есть один выход из этой трудной ситуации. Если партия потребует, я готов сложить мандат”, — сказал Варданян, объясняя свое решение.

Он добавил, что ценит самопожертвование и решительность Никола Пашиняна, верит в честность его устремлений. “Но я никогда не руководствовался личностями, я не имел идолов. У меня есть опасение. В этих условиях я не могу быть уверен, что все это не является частью сложных и многослойных сценариев гораздо большей игры с неизвестными интересами и последствиями. Будьте уверены, я ничего не говорю без оснований. Если эти вещи мне непонятны, я не исключаю, что у них не будет необратимых трагических последствий для моего народа, прекрасных молодых людей на площади, для Арцаха и моей государственности”, — подчеркнул Агван Варданян.

Позже Верховный орган АРФ “Дашнакцутюн” выступил с заявлением: “Произошло грубое дисциплинарное нарушение, которое станет предметом обсуждения. Соответственно, Верховный орган АРФД Армении требует от Агвана Варданяна преждевременно сложить свой мандат”.