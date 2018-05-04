Президент Армен Саркисян принял постоянного координатора ООН в Армении, постоянного представителя программы развития Шомби Шарпа.

Президент Республики поздравил господина Шарпа с вступлением в должность, пожелал успехов и выразил надежду, что его опыт позволит наилучшим образом реализовать его миссию в Армении.

Постоянный координатор ООН, постоянный представитель программы развития ООН Шомби Шарп представил деятельность и программы, которые осуществляются в Армении различными структурами ООН. Собеседники обменялись мнениями также о создавшейся в стране ситуации. Господин Шарп выразил надежду, что все будет урегулировано в рамках Конституции, и подчеркнул важную роль Президента Республики в этом деле.