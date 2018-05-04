В течение дня 2 мая Президент Армен Саркисян провел телефонные разговоры с Католикосом Великого Дома Киликийского Арамом Первым.

Собеседники высказали свою озабоченность по поводу создавшейся в стране внутриполитической ситуации. Для ее разрешения они сочли стержневыми факторами высокую ответственность всех вовлеченных политических сил, мудрость и готовность к решению проблем исключительно в рамках Конституции и законов.