Президент Армен Саркисян 2 мая провел телефонный разговор с высоким представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности, вице-председателем Европейской комиссии Федерикой Могерини.

Госпожа Могерини подтвердила поддержку Евросоюза усилиям Армении по построению благополучного и демократического общества. Собеседники обсудили создавшуюся в Армении внутриполитическую ситуацию. Стороны подчеркнули важность разрешения проблемы посредством конструктивного диалога, исключительно в рамках Конституции и законов.