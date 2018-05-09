Общество Май 09, 2018 | Автор : admin

9 мая в день Великих Побед в Ереване состоится шествие “Бессмертный полк”.

Для Армении 9 мая тройной праздник: День Победы в Великой Отечественной войне, День освобождения города Шуши и День формирования Армии обороны Республики Арцах. Поэтому для армян проведение акции “Бессмертный полк” именно в этот день особенно важно.

Организаторами акции являются Патриотическая Общественная Организация “Бессмертный полк Армении” совместно с Министерством обороны РА. В акции примут участие ветераны Великой Отечественной войны, Министерство Обороны РА, дипломатические представительства стран СНГ в Республике Армения, духовенство ААЦ, представители общественных организаций, Молодежное Правительство РА, студенты и школьники Республики Армения и Республики Арцах. Также отметим, что шествие “Бессмертный полк” пройдет в Армении уже в третий раз. В 2017 году в шествии приняли участие более 3,5 тысяч человек, что в несколько раз больше чем в 2016 году.

Шествие стартует 9 мая в 13:00 с Площади Свободы. Участвуйте в шествии с портретами своих героев, сохраните нетускнеющую память о каждом из них!