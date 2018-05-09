Государство Май 09, 2018 | Автор : admin

Готовность поддержать родную страну в ее мирном и справедливом развитии высказали в поздравительном послании премьер-министру Николу Пашиняну соучредители фонда “Инициативы развития Армении” (IDEA- Initiatives for Development of Armenia), известные бизнесмены и меценаты Рубен Варданян и Нубар Афеян.

Мы поздравляем Никола Пашиняна с избранием на пост премьер-министра Республики Армения и разделяем продемонстрированную армянским народом решимость в течение всего процесса, кульминацией которого стало это голосование.

Сегодня мы, как и многие армяне, живущие в Армении и за ее пределами, готовы поддержать родную страну в ее мирном и справедливом развитии. Этот новый поворотный момент дает нам возможность объединить знания, навыки и стремления армян всего мира, способных внести свой вклад в ускорение роста и благосостояния Армении и Арцаха.

Именно с этим намерением 17 лет назад мы начали инициативу “Армения-2020”, целью которой было использовать накопленный глобальный опыт и разработать сценарии яркого будущего Армении. С тех пор мы реализовали немало проектов социально-экономического развития (Фонд национальной конкурентоспособности, фонд IDeA, проект “Ворота Татева”, колледж UWC Dilijan, Гуманитарная инициатива “Аврора”, Научно-технологический фонд Армении (FAST)), которые помогают нам лучше понять — как вернуть Армении ее было величие и превзойти его.

С первого дня главными судьями и адресатами наших усилий были самые юные граждане Армении. В течение двух минувших недель мы могли лично увидеть энергию, надежды и устремления вчерашних детей — студентов и молодых специалистов.Сегодня у молодой Республики Армения есть новое руководство, которому народ доверил строительство здоровой и процветающей страны, уважающей ценности гуманизма, приверженной свободе и справедливости, готовой гарантировать равные возможности для всех.

2020 год наступит совсем скоро. И пусть реализовать все цели по созданию идеальной Армении нельзя всего за два года, можно использовать существующие исследования и ресурсы для процесса планирования и ускорения прогресса. Сферы, которые мы выделили в 2003 году — образование, сельское хозяйство, здравоохранение, туризм, информационные технологии, финансы — остаются критически важными для будущего Армении. В условиях зарождающейся атмосферы верховенства закона и обеспечения равных возможностей, эти сферы станут основными направлениями для большего вовлечения Диаспоры и мирового сообщества, способствуя росту и укреплению Армении и Арцаха.

Подтверждаем свою твердую приверженность созданию лучшего будущего для всех армян и готовы поддерживать президента и премьер-министра Армении для достижения наших общих целей”, — сказано в послании.