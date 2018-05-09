Начиная с рядового и кончая маршалом, армяне обессмертили свои имена нетускнеющей славой мужественных воинов. Так в свое время высказался о ратном подвиге сынов Армении, вместе с другими советскими народами, победившими фашизм, маршал Советского Союза Г.К.Жуков. Слава героев войны воистину немеркнующая, однако, чем дальше от нас уходит “хронос” войны, тем чаще мы сталкиваемся с “переосмыслением” ее итогов, попытками фальсификации истории в корыстных, чаще всего политических целях.

Для маленькой Армении цена Победы была слишком велика — порядка 300 000 соотечественников, погибших на фронтах Великой Отечественной. Помня и гордясь своим подвигом, наша страна и сегодня вносит достойную лепту в дело сохранения памяти о Великой Победе. Одним из таких вкладов является традиционное участие Армении в Международном форуме победителей “Великая победа, добытая единством”. Этот масштабный межгосударственный проект реализуется в преддверии Дня Победы с 2010 года: Фондом развития “Институт евразийских исследований”, Политологическим центром “Север-Юг”, при поддержке МФГС и Фонда президентских грантов. В этом году мероприятие проходило 24-26 апреля в Брянске под девизом “Подвиг партизан и подпольщиков в Великой Отечественной войне” и было посвящено 75-летию освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. В форуме приняли участие делегации из стран СНГ, Балтии и Грузии, ветераны Великой Отечественной войны, представители государственных органов РФ, экспертного и научного сообществ, средств массовой информации, молодежных организаций стран Содружества и др. Работа форума включала экскурсии по памятным местам Брянщины (посещение гостями мемориальных комплексов “Хацунь” и “Партизанская поляна”), пленарное заседание, обсуждения на секциях, посвященных подвигу партизан, поисковому движению, преемственности поколений и роли СМИ в деле сохранения исторической памяти и формировании патриотических ценностей.

В рамках форума в Брянском краеведческом музее также была организована историко-документальная выставка “Пусть почувствует враг, как горит под ним наша земля”. Выставка была собрана на основе важнейших документальных источников Российского государственного архива социально политической истории, представляющих основные этапы создания и развития партизанского движения, его масштабности и многонациональности. В экспозиции было представлено более 240 архивных документов и 30 фотографий из фондов Государственного комитета обороны СССР, Политбюро ЦК ВКП(б), личных архивов Сталина и т.д.

Важным документальным блоком выставки были наградные листы с описанием подвигов партизан, которые отражали значение партизанской деятельности и ее многонациональный состав. Одним из партизан-героев был наш соотечественник, уроженец города Армавир Краснодарского края Алавердян Рубен Семенович. В документах, описывающих личный боевой подвиг и заслуги солдата, говорится, что Рубен Алавердян участвовал во многих боевых операциях в составе Армавирского отряда, не раз проявляя стойкость, храбрость и дисциплинированность. Посмертно был представлен к награде — медали “Партизан Отечественной войны” II степени. “30 декабря 1942 года, у селения Ново-Прохладное, вместе с другими своими товарищами, не дрогнув перед превосходящими силами противника, стойко и храбро сражался за нашу Родину, честь своего отряда. Каратели не раз обрушивали силу огня своих 10 пушек и 20 минометов на горсточку храбрецов, защищавших свой боевой рубеж. Около 3 часов отбивался товарищ Алавердян от атакующих врагов, поражая их своей винтовкой. Пал смертью храбрых. Озверевшие враги надругались над трупом храбреца и обезобразили его”, — говорится в наградном листе Алавердяна, подписанном командованием Армавирского куста партизанских отрядов.

Отдельно с докладом об участии армян в Великой Отечественной войне и, в частности, партизанах-армянах, выступил член армянской делегации, главный научный сотрудник Института истории НАН РА, д.и.н., профессор Климент Арутюнян. Арутюнян — один из ведущих специалистов республики по истории армянских воинских формирований, участию армянского народа во Второй мировой и Великой Отечественной войнах и исследователь деятельности военачальников ВС РА. Свой доклад он представил в рамках секции “Подвиг твой, партизан, будет жить в веках”. Как отметил в своем выступлении К.Арутюнян, в Украине и Белоруссии сражались более 2000 наших соотечественников, 300 — в Брянской и Калининской областях, Прибалтике и Ленинграде, 500 — на Северном Кавказе и в Крыму. Много армян было в партизанском соединении легендарного С.А.Ковпака (отряд Сергея Арутюняна из 100 человек). В Беларуси сражались партизанские бригады под командованием Хачика Матевосяна и Смбата Арзуманяна, а в Армянском районе Краснодарского края действовал партизанский отряд имени Степана Шаумяна (командир — Андраник Малхасян).

Всех героев-партизан армянского происхождения перечислить невозможно, однако нужно отметить, что они сражались с фашистами не только на оккупированных территориях СССР, но и в странах Европы — Франции (1200 человек), Греции (1000), Голландии (около 800). Что касается участия партизан-армян при освобождении Брянской области, то только в 1-й Клетнянской партизанской бригаде подполковника Федора Данченкова, по данным на 22 марта 1943г., служили 76 партизан-армян. Среди них Виктор Манучарян, Акоп Чобанян, Сократ Даллакян, Корюн Торосян, Вараздат Ованесян, Григор Агасян, Геворг Оганесян, Мисак Геворгян, Андраник Григорян, Вардгес Шахбазян, Вагаршак Гогорян и другие. Партизанская бригада подполковники Ф.Данченкова осуществляла диверсии — взрывала мосты, линии передачи, минировала шоссейные и железные дороги, громила вражеские гарнизоны и т.д. По воспоминаниям Данченкова, “наши старшие партизаны полюбили армян братской любовью, как истинных соратников”.

Отметим, что армянская делегация привезла в дар Брянску книги Климента Арутюняна, посвященные участию армян в Великой Отечественной войне. Среди них — новый масштабный труд “Армянский народ в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”, изданный в этом году в издательстве “Зангак”. Книга посвящена 75-летию Великой Победы и вышла при поддержке и спонсорстве председателя Армянского культурного центра “Бари” (“Добрый”) г.Кокшетау Акмолинской области Республики Казахстан Норика Магломяна, при содействии Фонда развития “Институт Евразийских Исследований” и его армянского филиала, Института истории НАН РА, Объединения ветеранов Республики Армения.