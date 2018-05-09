Уличные протесты, сопровождающиеся саботажем работы государственных учреждений и блокированием не только ереванских центральных проспектов, но и трасс межгосударственного значения, не могли не сказаться на экономике Армении, которая, по итогам 2017 года, выросла на 7,5%. Несмотря на то, что точной статистической оценки потерь пока нет, председатель Республиканского союза работодателей Армении (РСРА) Гагик Макарян отмечает, что период простоя сказался на предприятиях, работающих как на внутренний рынок, так и на внешний.

“Многие местные производители зафиксировали существенный спад объема продаж в апреле текущего года. Накануне разговаривал с одним из крупнейших местных производителей молочных продуктов. Так вот, он говорит, что объемы продаж компании за последние две недели упали почти на 70% в силу того, что супермаркеты не брали продукцию из-за падения спроса, да и в мелких торговых точках была аналогичная ситуация. Экспортеры также сообщают о том, что на 20% не выполнили свои планы”, — рассказал глава РСРА.

Тем не менее, он настроен довольно оптимистично в плане достижения показателей роста экономики Армении, которые заложены госбюджетом на 2018 год. Поводом для такого прогноза, по словам г-на Макаряна, является несколько факторов, главный из которых — воодушевление трудящихся, которое будет способствовать росту производительности их труда.

“По оценкам швейцарских специалистов, в 2016 году производительность одного работника в Армении составила 8600 долларов, в то время как в странах ЕС данный показатель колеблется в пределах 110-120 тыс. долларов, а в Швейцарии и вовсе составляет 131 тыс. долларов. По сути, эти цифры свидетельствовали о том, что неконкурентоспособность армянских предприятий могла стать серьезным препятствием на пути инвестиций, увеличения объемов производства, наконец, их стабильного развития. Сейчас же то воодушевление, которое наблюдается у людей, может стать серьезным фактором для роста производительности труда рабочей силы в Армении, способным не только восстановить потери последних недель, но и вывести бизнес на новый прогрессирующий этап развития”, — полагает представитель бизнеса.

Еще одним фактором, который также сумеет вывести нашу экономику на передовые позиции, по мнению г-на Макаряна, может стать то, что многие бизнесмены получат доступ к закрытым ранее из-за слияния власти и бизнеса сферам экономики. Тот факт, что чиновники имеют бизнесы, приводит к тому, что они, пользуясь своими полномочиями, начинают препятствовать деятельности других компаний в данной сфере. И примеров тому, уверяет руководителей Союза работодателей, немало.

“Еще одна болезненная тема для предпринимателей — система госзакупок, которая должна стимулировать деятельность местных производителей, а не играть на руку отдельным чиновникам, предпочитающим делать закупки извне, чтобы только заработать на этом”, — отмечает г-н Макарян.

В качестве варианта он предлагает внедрить модель, в которой при прочих равных условиях местному производителю будет отдаваться предпочтение не только при одинаковой цене с иностранной компанией, но и в том случае, если его цена окажется на 10% выше. По такой схеме можно поработать временно, скажем, года три, чтобы простимулировать деятельность отечественных производителей, а затем уравнять ценовые позиции.