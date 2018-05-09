На специальном заседании Национального Собрания вчера премьер-министром Армении был избран лидер оппозиции Никол Пашинян. За него проголосовали 59 депутатов, против — 42.

Будут коренные перемены

Напомним, что на первом этапе выборов премьер-министра Никола Пашиняна поддержали руководимый им блок “Елк”, депутаты блока “Царукян” известного олигарха, а также несколькими днями ранее покинувшая ряды правящей коалиции фракция АРФ “Дашнакцутюн”. Парламентское большинство — фракция Республиканской партии Армении, — в полном составе проголосовала против.

Еще до второго тура выборов главы правительства фракция РПА заявила, что лидер оппозиции получит от парламентского большинства недостающие голоса и Армения непременно будет иметь премьер-министра. Напомним, что в противном случае парламент должен был быть распущен и максимум через 45 дней должны были состояться внеочередные парламентские выборы, к чему не готова ни одна из более-менее влиятельных партий, поскольку последние парламентские выборы проводились 2 апреля 2017 года.

Процедура второго тура выборов премьер-министра была та же, что и неделей раньше: представление кандидата, вопросы, выступления. Но на этот раз Никола Пашиняна представляла не ближайший его соратник Арарат Мирзоян, а член партии “Гражданский договор”, депутат Лена Назарян. И это было правильно, поскольку своим первомайским выступлением Мирзоян достаточно сгустил атмосферу в зале, угрожая, что если их кандидат не будет избран премьером, в стране создадут ситуацию цунами…

Вчерашнее заседание продлилось недолго — всего полтора часа. Ложи прессы вновь были переполнены зарубежными журналистами.

Кандидат в премьер-министры изложил свое видение деятельности на посту фактически первого лица государства — премьер-министра. Ведь согласно реформированной Конституции, с переходом к парламентской форме правления в руках одного человека — премьер-министра, — сконцентрированы колоссальные полномочия, против чего возражал Никол Пашинян как в ходе реформирования Основного Закона страны, так и после. Нынче все эти полномочия переходят к нему…

Вчерашняя речь Никола Пашиняна была более конструктивной, предметной. Естественно, прозвучали уже известные лозунги: революция не содержит угрозы урегулированию Арцахской проблемы, и результатом должно стать де-юре международное признание Арцаха; насилию отныне не место в политической жизни Армении; не будет избирательных взяток.

Задачей нового правительства, по его словам, будет обеспечение верховенства закона.

“Пусть никто не сомневается, что и в переходный период наше правительство осуществит коренные изменения. Еще раз повторю — вендетт не будет. Страница политических и экономических преследований в Армении закрыта”, — сказал он. И добавил: “Уверен, что последние события не только не умалили, но и увеличили уровень безопасности Армении, боевой дух нашей армии. Однако понятно, что предстоят серьезные усилия по повышению степени вооруженности нашей армии и по обеспечению деятельности органов безопасности”, — сказал Пашинян, заверив, что сразу после избрания готов выслушать доклады руководителей соответствующих ведомств. По его словам, пополнение госбюджета и управление его расходами должны протекать в естественном русле. “Призываю всех представителей малого и среднего, а также крупного бизнеса, все юридические лица — своевременно исполнять свои налоговые обязательства, чтобы не навредить организации государственной и общественной жизни”, — сказал он.

Без Арцаха переговоры не могут быть успешными

Никол Пашинян выразил уверенность, что переговоры по мирному урегулированию карабахского конфликта не могут быть успешными без участия одной из сторон — Республики Арцах, напомнив, что это закреплено и мандатом Минской группы ОБСЕ и что право решать свою судьбу — неотъемлемое право народа Арцаха.

“Мы — за исключительно мирное урегулирование карабахского конфликта, на основах принципа самоопределения народов. Я готов, в рамках Минской группы ОБСЕ, вести переговоры с руководством Азербайджана, основываясь на указанных принципах”, — сказал он, подчеркнув необходимость придать новый импульс международному признанию Арцаха, что должно стать одной из приоритетных задач мирового армянства.

Главное — социальный эффект

Никол Пашинян отметил также, что в стране воцарится атмосфера терпимости в отношении критики и что в Армении произойдет также экономическая революция. Обратившись к бизнесменам Диаспоры, он заявил, что экономическое поле Армении ждет их инвестиций и что колесо миграции должно повернуться в обратную сторону, сплотиться армянский потенциал, обеспечено нормальное развитие страны.

Напомним, он уже неоднократно заверял, что со сменой власти никаких кадровых чисток не будет, а вчера добавил, что успешные проекты предыдущего правительства будут продолжены. “Главное — социальный эффект экономического развития, модель, которая изменит жизнь людей”, — сказал он.

В качестве приоритетов экономического развития Никол Пашинян представил три тезиса: развитие в Армении революционными темпами сферы высоких технологий, предпосылки чего имеются; развитие революционными темпами сельского хозяйства; беспрецедентный рост туризма, огромные возможности чего открылись благодаря бархатной революции.

Основная цель — интересы Армении и армянского народа

Коснувшись внешней политики, Пашинян высказал убеждение, что основной целью будут интересы Армении и армянского народа. “Армения продолжит оставаться членом Евразийского экономического союза, и мы сделаем все возможное для повышения эффективности членства в этой структуре. Армения также останется членом ОДКБ. Союзнические отношения с Россией должны основываться на дружбе и равенстве. Мы считаем военное сотрудничество с Россией важным фактором обеспечения безопасности Армении.

Одним из наших приоритетов является углубление отношений с Евросоюзом и его странами. Реализация соглашения Армения — ЕС исходит из интересов Армении. Мы сделаем все возможное для отмены Евросоюзом визового режима для граждан Армении.

В рамках дружественных отношений с Соединенными Штатами Америки мы намерены предпринять шаги по активизации сотрудничества. Необходимо также углубить отношения с Грузией и Ираном. Мы углубим отношения с Китаем и считаем это направление очень важным”, — сказал он.

Новых вопросов к кандидату на пост премьер-министра не возникло, и трибуна была предоставлена для выступлений депутатов.

Республиканцы остались верны своей позиции, но голоса отдали

Лидер фракции РПА Ваграм Багдасарян в своем выступлении заметил, что на всей территории Армении сложилась беспрецедентная ситуация: общество разделилось на белых и черных, везде ненависть и вражда. Заверив, что в позиции республиканцев ничего не изменилось, он добавил: “Мы несем ответственность за безопасность и будущее народа. Для нас крайне важно понять, действительно ли кандидат в премьер-министры может взять на свои плечи такую ношу, или народу суждено жить в хаосе? Наши опасения не рассеялись. Дай Бог, чтобы мы ошиблись”. При всем этом он добавил, что РПА не только не будет препятствовать, но и посодействует избранию Пашиняна.

Обратившись к Николу Пашиняну, Ваграм Багдасарян отметил: “Господин Пашинян, Вы будете избраны премьер-министром. Некоторое время спустя Вы почувствуете тяжесть и трудности. Уверен, через короткий период Вы признаете, что ошибались в своей критике”, добавив, что на этот раз РПА будет содействовать кандидату. “Решение РПА единое — фракция РПА против, но, учитывая ситуацию, РПА 10+1 голосами будет содействовать Вашему избранию. Эти 10 человек также разделяют позицию РПА, просто они проголосуют “за”. Не персонифицируйте — на их месте могли быть другие члены фракции”, — отметил он.

Мы же, в свою очередь, отметим, что за кандидатуру Пашиняна проголосовали члены фракции РПА — некоторые бизнесмены, два генерала и представители национальных меньшинств.

Сразу после голосования Никол Пашинян подошел к трибуне — поблагодарил за дебаты, заявив: “Служу народу Республики Армения, служу Республике Армения”.