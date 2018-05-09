Государство Май 09, 2018 | Автор : admin

Так совпало, что специальное заседание Национального Собрания, на котором Никол Пашинян избран премьер-министром Республики Армения, состоялось в день 26-й годовщины освобождения города-крепости Шуши — эта дата поистине золотыми буквами вписана в летопись Арцахской борьбы за независимость. Увенчавшаяся успехом уникальная боевая операция “Свадьба в горах”, по сути, стала переломным этапом войны, впоследствии приведшим к победе.

Есть большая символика в том, что победа де-юре произошедшей в Армении ненасильственной “бархатной” народной революции должна быть закреплена именно сегодня — в день годовщины освобождения Шуши. Гражданин Армении и армянский народ сегодня воодушевлены так же, как в дни освобождения Шуши. Гражданин Армении и армянский народ сегодня победители так же, как в дни освобождения Шуши. Гражданин Армении и армянский народ сегодня более чем когда-либо имеют уверенность в будущем и верят в собственные силы. Произошедшая в Армении ненасильственная “бархатная” революция удивила и восхитила весь мир. Престиж гражданина Армении и армянского народа сегодня в мире выше, чем когда-либо. Международный авторитет Республики Армения сегодня более весом, чем когда-либо. И это уникальная возможность, которую мы должны поставить на службу нашего народа, интересов Республики Армения и Республики Арцах, сделать необратимыми и бесспорными результаты освобождения Шуши и вообще освободительной борьбы, ведшейся нашим народом в 90-е годы.

И сейчас с этой высокой трибуны, как выдвинутый народом Армении кандидат в премьер-министры, хочу направить послание любви и солидарности Республике Арцах и еe героическому народу.

Дорогие арцахцы!

Будьте уверены, что происшедшая в Армении революция любви и согласия не только не содержит никакой опасности, но и открывает всe новые возможности для народа Арцаха и арцахской государственности. Это исключительный час общенародного и общенационального пробуждения. И как общенациональное движение 1988 года привело к самоопределению Арцаха, результатом армянской революции, в конце концов, будет международное признание де-юре права Арцаха на самоопределение. Сегодня более чем когда-либо мы близки к реализации этой цели, потому что наше единство и оптимизм — воистину мощная сила, а гражданин Армении, армянский народ сплочен, оптимистичен и силен в Армении, в Диаспоре и в Арцахе.

Считаю необходимым подчеркнуть, что подобная ситуация результат мудрости, государственного мышления и патриотизма, проявленных всеми, без исключения, сторонами в течение произошедших за последний месяц в Армении бурных политических событий. Пройдя через многолетние внутриполитические конфликты 1 марта 2008 года, 12 апреля 2004 года, 26 сентября 1996 года, все участники внутриполитической жизни, по сути, пришли к одному молчаливому согласию, молчаливому консенсусу, что все, насилие больше не имеет места во внутриполитической жизни Армении. Во внутриполитических и вообще, внутриармянских отношениях автоматы должны молчать вечно, и бесспорность народной воли должна быть тем стержнем, вокруг которого должно происходить дальнейшее становление и укрепление армянской государственности.

Дорогие соотечественники!

Именно это будет приоритетом формируемого правительства — сформировать в Армении, Арцахе и Диаспоре атмосферу народного согласия, утвердить в Армении основанное на законе и праве национальное единство.

Все люди равны перед законом.

В Армении не будет привилегированных и все. Результаты выборов больше не будут фальсифицироваться, избирательные взятки не будут раздаваться и все. Искусственных экономических монополий не будет, каждый сможет заниматься предпочтительным для себя бизнесом и все. Права человека будут защищены и все. Власть не будет средством для заработка денег, в стране будет искоренена коррупция и все. Будет утверждeн приоритет закона, права и все. Пусть никто не сомневается, что хоть и в переходный этот период наше правительство будет проводить поворотные реформы. В то же время, считаю нужным вновь подчеркнуть, что эти задачи будут решаться без вендетт и без передела собственности, строжайше соблюдая законность и права и законные интересы всех граждан. Страница политических и экономических преследований отныне закрыта в Армении и закон равным образом и одинаково будет действовать как для политических единомышленников и близких, так и для политических конкурентов и критиков. Вот основной и самый важный посыл армянской революции, которому мы должны остаться верными без остатка и до конца.

Из речи Никола Пашиняна в НС, 8 мая 2018