На основании принятого Национальным Собранием 8 мая 2018 года решения об избрании Никола Пашиняна премьер-министром, Президент Армен Саркисян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром Республики Армения.

В резиденции Президента РА вчера состоялась первая встреча президента страны с новоизбранным премьер-министом.

Поздравив Никола Пашиняна, президент страны сказал: “Хочу пожелать, чтобы Вы как можно скорее сформировали правительтство и приступили к решению всех тех задач, которые стоят перед нашим государством, правительством, всем народом и этой страной — Республикой Армения. Вам наилучшие пожелания и успехов”.