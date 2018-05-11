Связь между Арменией и Арцахом нерасторжима и не требует каких-либо доказательств. Наглядным примером тому стал грандиозный концерт “От возрождения — к победе” Всеармянского оркестра, который прошел 9 мая на площади Возрождения Степанакерта.

На этом беспрецедентном мероприятии выступили 90 армянских музыкантов из 21 страны, в исполнении которых прозвучали классические и популярные произведения армянских композиторов. Дирижировали оркестром Эдуард Топчян, Константин Орбелян, Ваан Мартиросян и Геворг Мурадян. Солировали такие известные певцы, как Гурген Бавеян, Джульетта Алексанян, Артак Кахведжян, Сона Рубенян, Арсен Григорян и Гая Арзуманян.

Тройной праздник Победы двух армянских государств отметился также выступлениями лучших ансамблей и хоровых коллективов Армении, Арцаха и Спюрка: Национальной академической капеллы Армении, Государственного камерного хора “Овер”, государственных хоров Еревана и Армении, хора Ереванской вокально-хоровой специальной школы охраны детских голосов, государственных камерных хоров Арцаха и “Мракац”, Государственного джаз-оркестра Арцаха, Государственного эстрадного ансамбля “Карабах”, Государственного ансамбля танца Арцаха, а также хоров из Спюрка. Для ереванской публики аналогичная концертная программа будет представлена 14 мая, в Национальном академическом театре оперы и балета им. Ал.Спендиарова.

Отметим, что в эти дни в Республике Арцах находится делегация, возглавляемая и.о. министра культуры РА Артуром Погосяном, прибывшая для обсуждения совместных программ, разработки новых форматов сотрудничества и участия в мероприятиях, организованных министерствами культуры РА и Арцаха. Делегация присутствовала на открытии выставки фотографий Левона Атоянца в Картинной галерее Степанакерта и концерте “От возрождения — к победе”. К слову, это ответный визит армянской делегации: 3 февраля 2018 года в Шуши был подписан меморандум о взаимопонимании “О сотрудничестве в сфере сохранения историко-культурного наследия между Министерством культуры РА и Министерством культуры, по вопросам молодежи и туризма Республики Арцах”. Затем, в конце марта, в рамках программы обмена опытом, Армению посетила делегация, возглавляемая министром культуры, по вопросам молодежи и туризма Республики Арцах Сергеем Шахвердяном.

Меморандум уже стал претворяться в жизнь: министерства культуры Армении и Арцаха разработали множество программ культурного сотрудничества, которые в этом году лишь укрепят связь Армения — Арцах на культурной ниве. В частности, в этом году запланировано множество совместных мероприятий в Горисе, объявленном культурной столицей СНГ.

В рамках документа, при финансировании Министерства культуры РА, в течение 2018 года также будет осуществляться проект “Арцах, любовь моя! Поможем театру Степанакерта” — 33 крупных мероприятия, вся выручка от которых пойдет на ремонт здания Степанакертского государственного драматического театра имени В.Папазяна.

Помимо вышеназванных мероприятий, в 2018 году также продолжится программа “Культурная остановка”: она двинется на юг Армении, в сторону Арцаха, делая культурные остановки в Степанакерте, Шуши и других районах Арцаха. Концерт Всеармянского оркестра стал ближайшим и самым крупным мероприятием, осуществляемым в рамках культурного сотрудничества Армения — Арцах.

Министр культуры, по вопросам молодежи и туризма Республики Арцах Сергей Шахвердян подчеркнул беспрецедентное активное сотрудничество между полномочными органами культурной сферы двух армянских государств: “Культура Арцаха — часть армянской культуры, и мы функционируем на общем культурном пространстве, следовательно, обязаны совместными усилиями наполнить эту площадку смыслом и содержанием. Меморандум о сотрудничестве направлен на то, чтобы наши соотечественники, проживающие в Армении и Арцахе, смогли приобщиться к культурным проявлениям друг друга”.

В перечне совместных мероприятий он также выделил выставку живописных работ Ивана Айвазовского, которая должна пройти в Степанакерте и сообщил, что в Армении планируются концерты джазового и эстрадного оркестров Арцаха, которые не ограничатся выступлениями в Ереване. Кстати, арцахские выступления коллективов из Армении также не ограничатся одной столицей. А, поскольку децентрализация культурной жизни, один из приоритетов политики культурного ведомства Арцаха, в ряд проводимых в Армении мероприятий будут активно вовлечены и творческие деятели Арцаха.