Новоизбранный премьер-министр Никол Пашинян 9 мая совершил первый рабочий визит в Республику Арцах, где принял участие в мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, созданию Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики и Дню освобождения Шуши.

Высшие должностные лица Армении и Арцаха утром от площади Возрождения в Степанакерте вместе с гражданами шествием двинулись к Степанакертскому мемориальному комплексу, где возложили цветы и венки к мемориалу, в котором увековечена память о воинах Великой Отечественной войны и ополченцах, погибших во время освобождения Шуши. Премьер-министр РА затем посетил находящееся по соседству с мемориальным комплексом братское кладбище ополченцев, погибших в Арцахской освободительной борьбе, возложил цветы к их могилам, воздал дань уважения памяти ополченцев. Затем высокопоставленные должностные лица двух республик возложили цветы к Танку-памятнику Шуши, памятникам Вазгену Саргсяну и Нельсону Степаняну, почтив их память.

Никол Пашинян и Бако Саакян присутствовали также на открытии в Шуши Музея армянского драма. В создании музея техническое и профессиональное содействие оказал Центральный банк РА. Они совершили экскурсию по музею и ознакомились с представленными экспонатами. В музее представлены древние армянские монеты и денежные знаки периодов армянского Цопского (Софенского) царства, Тиграна великого, Артавазда II, Арташеса II, Киликийской Армении, Российской Империи и СССР, все выпуски денежных знаков Республики Армении. Особое место в музее выделено экспозиции, посвященной Арцаху, в которой представлены монеты, найденные при раскопках Тигранакерта, серебряные монеты, которые чеканились на действовавшем в Шуши монетном дворе в XIX веке, современные памятные купюры и монеты Республики Арцах, а также выпущенные ЦБ РА в разные годы памятные монеты, посвященные Арцаху.