Связать воедино поколения помогает акция “Бессмертный полк”

Май 11, 2018  |   Автор :   |   Государство

Участники акции “Бессмертный полк” почтили память павших в Великой Отечественной, Арцахской и Апрельской войнах. В этом году  к  ним присоединился и Президент Армен Саркисян. Акция  стартовала с  площади Свободы и завершилась

на площади Азнавура.

Мы  придаем особую важность этой акции, поскольку она помогает связать воедино поколения. Немного стран, где  в  этом шествии участвует и президент”, — сказал руководитель Патриотической Общественной Организации “Бессмертный полк Армении” Сергей Вартазарян.

К шествию “Бессмертный полк”, которое проходит в Армении уже в третий раз, на проспекте  Маштоца  присоединился и президент РА  Армен Саркисян, завершив его на площади Республики. В шествии участвовали и посол РФ  Иван Волынкин, посол Беларуси Игорь Назарук, депутаты  НС РА.

В этом году МО РА и др.  Участники шли с портретами павших на фронтах Великой Отечественной,  Апрельской и Арцахской войн.

Участник  апрельской войны Артак Шабоян нес портрет героя этой войны Арменака Урфаняна. “Его подвиг стал первым шагом в  тот оборонительный период”, — сказал он. Значение 9 мая особенно осознается после  службы”, — сказал он.

Курсант 4 курса  университета  Военной авиации им. Ханферянца Арутюн Ванесян шел с портретом героя Арцахской войны Тиграна Саркисяна. “Армянский народ малочисленный. И этой  акцией мы  можем показать всем, что в  нужный момент наш народ собирается в кулак”, — сказал он.

Участники акции “Бессмертный полк” прошли по пр. Маштоца, ул. Амиряна, пл. Республики, ул. Налбандяна, ул. Туманяна. Акция завершилась праздничным концертом на пл. Шарля Азнавура.

В Армении 9 мая отмечается тройной праздник: День Победы в Великой Отечественной войне, День освобождения города Шуши и День формирования Армии обороны Республики Арцах.

 


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