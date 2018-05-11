Государство Май 11, 2018 | Автор : admin

Участники акции “Бессмертный полк” почтили память павших в Великой Отечественной, Арцахской и Апрельской войнах. В этом году к ним присоединился и Президент Армен Саркисян. Акция стартовала с площади Свободы и завершилась

на площади Азнавура.

Мы придаем особую важность этой акции, поскольку она помогает связать воедино поколения. Немного стран, где в этом шествии участвует и президент”, — сказал руководитель Патриотической Общественной Организации “Бессмертный полк Армении” Сергей Вартазарян.

К шествию “Бессмертный полк”, которое проходит в Армении уже в третий раз, на проспекте Маштоца присоединился и президент РА Армен Саркисян, завершив его на площади Республики. В шествии участвовали и посол РФ Иван Волынкин, посол Беларуси Игорь Назарук, депутаты НС РА.

В этом году МО РА и др. Участники шли с портретами павших на фронтах Великой Отечественной, Апрельской и Арцахской войн.

Участник апрельской войны Артак Шабоян нес портрет героя этой войны Арменака Урфаняна. “Его подвиг стал первым шагом в тот оборонительный период”, — сказал он. Значение 9 мая особенно осознается после службы”, — сказал он.

Курсант 4 курса университета Военной авиации им. Ханферянца Арутюн Ванесян шел с портретом героя Арцахской войны Тиграна Саркисяна. “Армянский народ малочисленный. И этой акцией мы можем показать всем, что в нужный момент наш народ собирается в кулак”, — сказал он.

Участники акции “Бессмертный полк” прошли по пр. Маштоца, ул. Амиряна, пл. Республики, ул. Налбандяна, ул. Туманяна. Акция завершилась праздничным концертом на пл. Шарля Азнавура.

В Армении 9 мая отмечается тройной праздник: День Победы в Великой Отечественной войне, День освобождения города Шуши и День формирования Армии обороны Республики Арцах.