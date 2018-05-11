Армянская танцевальная пара по фигурному катанию распалась после трех лет совместного выступления.

Тренирующиеся в Канаде Тина Карабедян и Симон Пру-Сенешал решили расстаться. О мотивах этого решения не сообщается. “Я желаю Симону всего наилучшего, а также ищу нового партнера, с которым могла бы отправиться на Олимпийские игры 2022 года. Не стесняйтесь отправлять свои предложения мне или моим тренерам! Спасибо всем за поддержку, это очень важно”, — написала Карабедян в своей страничке в соцсети.