Юрий Исраелян и Ерванд Нерсесян стали бронзовыми призерами юношеского розыгрыша Кубка Европы по дзюдо в румынском городе Клуж.

Они выступили в весовых категориях, соответственно, 50 и 55 кг. В последней из них на татами вышел также Степа Дарбинян, оставшийся без наград. Оба призера являются воспитанниками Ереванского государственного спортивного колледжа олимпийского резерва. В соревнованиях участвовали 546 юных дзюдоистов из 31 страны.