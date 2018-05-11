Армянские стрелки завоевали бронзовые медали на 49-м “Гран-при” Чехии.

В соревнованиях по стрельбе из ружья среди смешанных пар третье место заняли Грачья Бабаян и Алла Погосян. Наши ребята с четвертой позиции пробились в финал с участием пяти лучших дуэтов. Совместными усилиями они добыли 830,7 очка, из которых 412,2 на счету Погосян, а 418,5 — Бабаяна. В финальной серии их результат составил 428,4 балла. В этой дисциплине участвовали 23 пары из разных стран.