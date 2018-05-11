Юношеская сборная Армении среди игроков до 18 лет проиграла в первом выездном контрольном матче черногорским сверстникам.

Хозяева выиграли со счетом 3:1, а единственный гол в нашей команде забил Герман Курбашян. Соперники проведут еще одну встречу. Напомним, что в начале марта наставником армянской сборной этой возрастной категории был назначен аргентинец Фернандо Ариэль-Батиста, под руководством которого команда готовится к участию в финальном этапе чемпионата Европы, который пройдет в июле следующего года. Надо отметить, что пока дела у аргентинского тренерского штаба не особо складываются. За три месяца отечественная команда потерпела в контрольных матчах 5 поражений при одной ничьей. В марте на турнире в Дубае армянские футболисты проиграли сборным ОАЭ (0:4) и Саудовской Аравии (0:3) и обменялись двумя голами с тайцами. А в апреле дважды уступили болгарам — 1:2 и 2:4.