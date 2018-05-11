Международная федерация тяжелой атлетики не только не сократила срок дисквалификации армянской федерации, но и не исключила возможности продления санкций. Об этом в интервью нашему корреспонденту заявил генсек нашей федерации и главный тренер мужской национальной сборной Пашик Алавердян, на днях принявший участие в Международном антидопинговом семинаре в Москве. Наш собеседник считает, что таким образом Армению просто отстраняют от борьбы за высшие награды престижных соревнований.

— Вы до последнего надеялись, что международная федерация смягчит позицию по отношению к нашей федерации и сократит срок ее дисквалификации. На чем основывалась ваша оптимистичность и почему она не оправдалась?

— Я надеялся, что они учтут наше искреннее стремление покончить с допингом и предпринимаемые в этом направлении серьезные усилия. Но IWF осталась непоколебимой, и, более того, возможен вариант, при котором срок дисквалификации нашей федерации могут даже продлить. В зависимости от настроения и исходя из обстоятельств.

— Имеете в виду последний допинговый инцидент, связанный с Соной Погосян?

— В том числе, но также и то, что сказал дословно. У меня такое впечатление, что функционеры международной федерации руководствуются не благоразумием, а под воздействием настроения, в котором в данный момент находятся. Если они сочтут, что наши штангисты в состоянии завоевать две золотые медали на крупных официальных соревнованиях, то не преминут продлить срок дисквалификации. Даже при подозрении возможности завоевания нами одной высшей награды поступят так. В противном случае, позволят спокойно отбыть срок дисквалификации и вернуться в нормальное рабочее русло. Не зря говорят, что у сильного всегда виноват слабый.

— Я не очень понял — Армению принуждают к чему-то? Может, раскроете скобки, чтобы ситуация всем стала понятна?

— В том-то и вся проблема, что на московском семинаре никаких новых конкретных, документированных решений относительно дисквалифицированных стран принято не было. Одни рекомендации насчет того, что применение допинга нужно исключить. Но это, как говорится, и ежу понятно. А дальше-то что? В силе остается прежнее решение о том, что на международную арену наши штангисты могут вернуться только в конце октября текущего года. Если, конечно, не случится еще что-то чрезвычайное. Тогда, после 20 октября, нам откроют путь на международный помост. Это будет за месяц до чемпионата мира в Ашхабаде, в котором мы, скорее всего, будем участвовать. Хочу еще раз подчеркнуть, что дисквалифицировали не нашу национальную сборную, а всю федерацию. Посему, запрет на участие в международных соревнованиях распространяется на атлетов всех возрастов и обоих полов.

— И как отражается эта ситуация на организации учебно-тренировочного процесса?

— Вы что думаете, мы сидим дома и, сложа руки, дожидаемся истечения срока дисквалификации? Конечно, продолжаем работать. Если высококлассный спортсмен безо всяких оснований прервет тренировки на неделю, то автоматически превратится в перворазрядника. На месяц — второразрядника, а через два месяца станет новичком. Поэтому мы никогда не прерывали занятия. Не можем же месяц потренироваться и поехать на чемпионат мира. Сейчас наша национальная сборная готовится к мировому первенству, а молодежная — к своему чемпионату Европы, в котором намерены выступить полным составом. Если после годичного простоя и этого не сделаем, то можем смело поставить крест на армянской тяжелой атлетике. Чего, собственно говоря, и добиваются некоторые силы извне. Теперь понятно?

— Не очень. Вы хотите сказать, что против нашей тяжелой атлетики завязан международный заговор? Но ведь IWF расскрыла факты нарушения армянскими штангистами антидопинговых правил — 21 случай за последние 10 лет. Значит, все законно и честно?

— Да о какой законности вы говорите! Где было прописано в уставе международной федерации, что на следующих олимпийских играх мы можем выставить только одного штангиста и одну штангистку? Они только сейчас приписали это требование. Люди ведь долго думали — как же еще им перекрыть кислород. Вот придумали. Или может законно то, что за нарушения 10-летней давности наказывают целую страну, в том числе, спортсменов, не имеющих к этому абсолютно никакого отношения. Где тут законность, где логика?

— Хорошо, а прояснилась ли ситуация с Соной Погосян?

— А чего тут неясного. Она приняла стимулятор и должна быть наказана. Мы ничего не можем поделать, поскольку невозможно отрицать явное. Если вы имеете в виду срок ее дисквалификации, то этот вопрос в Москве не обсуждался. Даже размер штрафа еще не определили. Сона просто подставила нас. Какой смысл употреблять столь сильный стимулятор за год до старта официального международного старта? У меня просто в голове не укладывается. Возможно, ее отстранят на 4 года, а нашу федерацию отштрафуют на 5 тысяч долларов. Пока нечего добавить к сказанному.

— Фактически, ваше участие в этом семинаре было безрезультатным?

— Почему же, я выразил свое возмущение создавшейся ситуацией. А что они? Слушают с безучастными лицами и продолжают гнуть свое. Дескать, спортсменов нужно оградить от допинга. А мы что, против? Тогда проверяйте всех поголовно. При этом, рекомендуют, что в XXI веке можно проводить онлайн-тренировки. А я спрашиваю — как же тогда я буду контролировать своих спортсменов и следить, чтобы они не приняли допинг. И кто будет отвечать, если все-таки примут. Знаете, что мне отвечают? Ответственность ляжет на федерацию и на всю страну. Так и хочется сказать — вы чем там думаете?!

— По какому принципу будут определены штангист и штангистка, которые представят Армению на олимпийских играх 2020 года?

— По личным результатам. Теперь уже не тренер будет отбирать участников. Определяющим будет позиция спортсмена в международном рейтинг-листе. В олимпиаде будут участвовать по 14 спортсменов со всего мира в каждой весовой категории.