В ЕАЭС сделан еще один шаг к взаимному признанию пробирных клейм ювелирных изделий. Судя по всему, конкретика в этом направлении появится уже в текущем году. О том, что Евразийская экономическая комиссия намерена стимулировать безбарьерный экспорт армянской ювелирной продукции в рамках ЕАЭС, говорилось неоднократно. При этом эксперты ЕЭК отмечали, что Армения исторически является центром ювелирной промышленности, обладая и сегодня большим экспортным потенциалом в этой сфере, поэтому нужно оказать максимальное содействие в устранении излишних барьеров.

В этом смысле признание сертификации, которая выдается на национальном уровне со стороны других государств-членов ЕАЭС, будет стимулировать возможность безбарьерного прохождения товаров, чтобы не было необходимости в пересертификации и дополнительном клеймении. А сейчас, когда стандарты и процедуры везде разные, предприниматели не только тратят много времени на получение всякого рода документов и разрешений, но и, соответственно, несут финансовые расходы.

Но ведь сама логика ЕАЭС, указывают бизнесмены, как раз и заключается в том, что если создан единый таможенный союз, то все, начиная от стандартов, таможенного кодекса и заканчивая разными тарифными и нетарифными регулированиями, должно быть в странах ЕАЭС идентичным или хотя бы близким друг к другу. Понимают это и эксперты ЕЭК, которые вот уже несколько лет работают над разработкой проекта соглашения “Об особенностях совершения операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, а также изготовленных из них драгоценных изделий на таможенной территории Евразийского экономического союза”, где, кстати, предусмотрена обязанность взаимного признания проб ювелирных изделий государствами-членами ЕАЭС.

По принципу “лебедь, рак и щука”

И вот в минувшую пятницу в Ереване состоялось совещание заместителей руководителей уполномоченных госорганов стран ЕАЭС совместно с представителями ЕЭК, по итогам которого подготовка проекта этого соглашения подошла к завершающей стадии.

“Отсутствие взаимного признания пробирных клейм на сегодня является одним из факторов, сдерживающих формирование взаимовыгодных торгово-экономических отношений и реализацию конкурентных преимуществ участников рынка ювелирных изделий Союза, — обрисовала ситуацию член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян, под председательством которой и проходило совещание. — Очевидно, что потенциал ювелирной отрасли ЕАЭС до сих пор раскрыт не в полной мере. Устранение очередного ограничения станет важным шагом на пути создания общего рынка ювелирных изделий и позволит снизить транзакционные издержки для бизнеса на внутреннем рынке драгоценных металлов, камней и изделий из них”.

На самом деле, для местных ювелиров это довольно важный вопрос. Так, по словам председателя Союза ювелиров Армении, гендиректора Ереванского ювелирного завода “Гномон” Эмиля Григоряна, на протяжении последних четырех лет этот вопрос не раз поднимался на различных площадках с участием представителей Евразийской экономической комиссии, но решения пока не получил.

— После вступления Армении в ЕАЭС, несмотря на все разговоры о возможности свободного выхода на 170-миллионный рынок, для нас реализация ювелирных изделий на российском рынке стала крайне тяжелым процессом, — констатировал он.

Именно из-за сложностей с пробами и клеймением ювелирных изделий, продолжил руководитель одного из ведущих предприятий отечественной ювелирной отрасли, показатели экспорта “Гномон” в прошлом году заметно сократились. Необходимость дублирования процедур нанесения пробирных клейм требует дополнительных временных затрат. Более того, поясняет г-н Григорян, нанесение пробы оставляет определенные следы на изделии, которые нужно потом шлифовать. Поэтому продавцы ювелирных украшений в России предпочитают особо не заморачиваться и работать с местными, а не с армянскими производителями.

Барьеры ликвидировать

Соглашение об особенностях оборота драгметаллов и камней сейчас готовится к окончательному согласованию, которое намечено на второй квартал этого года в соответствии с “дорожной картой” на 2018-2019 годы, принятой распоряжением Евразийского межправительственного совета в конце октября прошлого года. По крайней мере, такие сроки были озвучены по итогам недавнего совещания.

Возникает, естественно, вопрос: почему так долго идет разработка Соглашения, а, главное, почему до сих пор члены Союза так и не пришли к консенсусу? Эксперты сферы объясняют это тем, что в документе много щепетильных вопросов, требующих тщательного обсуждения. Ведь у какой-то страны есть месторождения золота и у нее свой подход к стандартам, у другой — рынок либерализован, а у третьей — государственные монополии в этой сфере. Поэтому разработчики проекта стараются учесть мнения всех сторон и дойти до взаимоприемлемого варианта.

Ведь после заключения и вступления в силу соответствующего международного договора в рамках Союза исчезнет необходимость дублирования процедур нанесения пробирных клейм, что существенно облегчит, в том числе, экспорт армянских ювелирных изделий на территорию ЕАЭС. Более того, это станет дополнительным стимулом для иностранных инвесторов в плане их прихода на армянский рынок.

Сами же разработчики проекта Соглашения указывают на то, что с введением единого ювелирного клейма государства-члены должны быть готовы к эффективной борьбе с контрабандой и строгому контролю при поставках ювелирных изделий на рынки стран ЕАЭС. Впрочем, и сегодня не без этого. По крайней мере, не так давно начальник Управления финансового мониторинга ввоза и вывоза драгоценных металлов “Пробирной палаты России” Никита Печников констатировал, что контрабанда ювелирных изделий в ЕАЭС, однозначно, есть, “но оценить ее объемы я затрудняюсь”.

Несмотря, однако, на возможные проблемы с контрабандой, введение единого ювелирного клейма, как уверяют специалисты, приведет к окончательной ликвидации барьеров, препятствующих свободному перемещению ювелирных изделий в евразийском пространстве. Это в свою очередь может оказать серьезное воздействие в плане эффективной работы бизнеса, особенно, представителей малого и среднего бизнеса, с учетом того, что у последних нет возможности с каждой партией отправляться в Россию для подтверждения пробы.