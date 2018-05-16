Правительство РА сформировано
Президент РА Армен Саркисян в течение минувшей недели по представлению премьер-министра Никола Пашиняна подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров. Таким образом, завершено формирование правительства Республики Армения. Структура Кабинета министров выглядит следующим образом:
Первый вице-премьер Арарат Мирзоян.
Вице-премьер Тигран Авинян.
Вице-премьер Мгер Григорян.
Министерство диаспоры — министр: Мхитар Айрапетян.
Министерство здравоохранения — министр: Арсен Торосян.
Министерство иностранных дел — министр: Зограб Мнацаканян.
Министерство культуры — министр: Лилит Макунц.
Министерство обороны — министр: Давид Тоноян.
Министерство образования и науки — министр: Араик Арутюнян.
Министерство охраны природы — министр: Эрик Григорян.
Министерство по чрезвычайным ситуациям — министр: Грачья Ростомян.
Министерство сельского хозяйства — министр: Артур Хачатрян.
Министерство спорта и по делам молодежи — министр: Левон Ваградян.
Министерство территориального управления и развития — министр: Сурен Папикян.
Министерство транспорта, связи и информационных технологий — министр: Ашот Акобян.
Министерство труда и социальных вопросов — министр: Мане Тандилян.
Министерство финансов — министр: Атом Джанджугазян.
Министерство экономического развития и инвестиций — министр: Арцвик Минасян.
Министерство энергетических инфраструктур и природных ресурсов — министр: Артур Григорян.
Министерство юстиции — министр: Артак Зейналян.