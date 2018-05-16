Государство Май 16, 2018 | Автор : admin

Президент РА Армен Саркисян в течение минувшей недели по представлению премьер-министра Никола Пашиняна подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров. Таким образом, завершено формирование правительства Республики Армения. Структура Кабинета министров выглядит следующим образом:

Первый вице-премьер Арарат Мирзоян.

Вице-премьер Тигран Авинян.

Вице-премьер Мгер Григорян.

Министерство диаспоры — министр: Мхитар Айрапетян.

Министерство здравоохранения — министр: Арсен Торосян.

Министерство иностранных дел — министр: Зограб Мнацаканян.

Министерство культуры — министр: Лилит Макунц.

Министерство обороны — министр: Давид Тоноян.

Министерство образования и науки — министр: Араик Арутюнян.

Министерство охраны природы — министр: Эрик Григорян.

Министерство по чрезвычайным ситуациям — министр: Грачья Ростомян.

Министерство сельского хозяйства — министр: Артур Хачатрян.

Министерство спорта и по делам молодежи — министр: Левон Ваградян.

Министерство территориального управления и развития — министр: Сурен Папикян.

Министерство транспорта, связи и информационных технологий — министр: Ашот Акобян.

Министерство труда и социальных вопросов — министр: Мане Тандилян.

Министерство финансов — министр: Атом Джанджугазян.

Министерство экономического развития и инвестиций — министр: Арцвик Минасян.

Министерство энергетических инфраструктур и природных ресурсов — министр: Артур Григорян.

Министерство юстиции — министр: Артак Зейналян.