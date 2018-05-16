Уже известен состав нового правительства, в котором, естественно, представители Республиканской партии отсутствуют. В составе исполнительной власти преимущественно активные участники движения за смену власти, представители блока “Царукян” и АРФ “Дашнакцутюн”.

Можно сказать, что сформировалось временное правительство национального согласия, поскольку вопрос досрочных парламентских выборов с повестки не снимается: полностью утратившая позиции в исполнительной власти, РПА в парламенте составляет большинство, которое, согласно Конституции РА, после парламентских выборов-2017 и сформировало правительство.

В эти дни и в соцсетях, и в прессе активно дискутируется вопрос о том, что представители оппозиционного блока “Елк” в правительстве не имеют опыта работы в исполнительной власти, посему не исключено, что возглавленные ими сферы могут пережить, в лучшем случае, регресс. Этот вопрос еще долго будет обсуждаться — возможно, до новых выборов, когда сформируется новое правительство. В этой связи можно отметить — к власти пришла молодежь. Это не первый подобный случай в истории независимой Армении: после второго переворота в годы независимости Армении, когда в 1998 году Робертом Кочаряном от властных рычагов был отстранен АОД, сформировалось молодое правительство Армена Дарбиняна, в состав которого также были включены исключительно молодые, прекрасно образованные специалисты. Не станем, по понятным причинам, проводить параллели между правительствами Армена Дарбиняна и Никола Пашиняна, но хочется надеяться, что прежние ошибки не будут повторены.

Самым позитивным в новом Кабинете министров, пожалуй, является то, что важнейшие сферы, связанные с безопасностью страны, по всей вероятности, в результате внутреннего консенсуса между ветвями власти, возглавили опытные профессионалы: оборонную сферу — Давид Тоноян, внешнеполитическое ведомство — Зограб Мнацаканян, финансы — Атом Джанджугазян.

Поддержавшая кандидатуру Никола Пашиняна и фактически присоединившаяся к движению по смене власти партия “Процветающая Армения” олигарха Гагика Царукяна в новом правительстве получила три портфеля — министра спорта и по делам молодежи (Левон Ваградян), министра по чрезвычайным ситуациям (Грачья Ростомян) и министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов (Артур Григорян).

Всего несколько дней назад покинувшая правящую коалицию АРФД вновь оказалась во власти, получив в новом составе Кабинета два портфеля: министра экономического развития и инвестиций (Арцвик Минасян) и министра сельского хозяйства (Артур Хачатрян). Первый из полученных данной партией портфелей — сфера весьма обязывающая и обладающая большими финансовыми оборотами. Партия эта никогда не даст себя в обиду — напомним, долгие годы ее представитель возглавлял влиятельное (весьма важное в период выборов в плане воздействия на электорат) Министерство образования и науки.

Еще девять министерских портфелей, а также посты первого вице-премьера и двух вице-премьеров получили ближайшие соратники Никола Пашиняна.

Иначе говоря, всю полноту ответственности за деятельность нового правительства взяли на себя блоки “Елк” и “Царукян”, а также АРФД.

Как всегда, в составе нового правительства мало женщин — всего две, возглавляющие министерства культуры и труда и социальных вопросов.

Напомним, что новоизбранный премьер-министр Никол Пашинян народную поддержку снискал на волне ожидания коренных преобразований в стране, обещанных публично в буквальном смысле этого слова — на главной площади Республики. Люди ожидают искоренения коррупции и протекционизма, взяточничества, решения актуальных социальных проблем. Хотя и не было обещано, но люди ждут также незамедлительного повышения пенсий, зарплат, пособий, снижения цен на товары первой необходимости. Долгие годы наша оппозиционная пресса каждый Божий день писала, что страна разворовывается властями (между прочим, острейшей критики подвергались все составы правительства независимой Армении), потому и не процветает, социальные проблемы не решаются.

Ныне народ дал широчайшие возможности новому правительству доказать, что страна может процветать, социальные проблемы — решаться. В противном случае получится, как в анекдоте советских времен, когда со сменой директора универмага покупатели с письмом обращаются к секретарю райкома: верните нашего директора, у него уже были квартира, дача, машина, дети были обустроены, а у нового директора нет ни квартиры, ни дачи, ни машины, и дети необустроены…