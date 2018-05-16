Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС) отправил более тысячи книг в библиотеки стран СНГ. В рамках акции “Книги в подарок” литературу получили Армения, Таджикистан и Казахстан. Как сообщили “РА” из пресс-службы МФГС, эти страны играют особую роль в Содружестве в текущем году: Таджикистан председательствует в СНГ, армянский город Горис носит звание Культурной столицы СНГ-2018, а столица Казахстана Астана принимает Форум творческой и научной интеллигенции.

Получателями книг стали в основном региональные библиотеки. Именно в этих библиотеках наиболее остро ощущается нехватка литературы на русском языке.

В состав книжных подарков вошла русская классическая проза и поэзия, популярная детская литература, а также произведения современных российских авторов. Неоценимую помощь в формировании подарочных комплектов оказала Фонду одна из старейших книготорговых организаций Москвы — торговый дом “БИБЛИО-ГЛОБУС”. Квалифицированные специалисты-библиографы сформировали книжную коллекцию, отражающую широкий спектр и жанровое многообразие русской литературы от академической классики до современных бестселлеров. В плане последних особо хочется отметить такие известные произведения молодых российских писателей, как “Лавр” Евгения Водолазкина и “Обитель” Захара Прилепина.

Прекрасные книги в рамках акции безвозмездно предоставили и ее партнеры: Библиотечная Ассамблея Евразии и Российская государственная библиотека. При поддержке этих организаций выпущена уникальная серия “Классика мировой литературы: слово и образ”. Каждая книга содержит 500-700 полноцветных иллюстраций. Для создания иллюстративного ряда привлекались уникальные материалы из фондов Российской государственной библиотеки. Часть иллюстраций выполнена современными художниками. Выпуски своей продукции, также безвозмездно, предоставил для акции и журнал “Дружба народов”, на страницах которого публикуются произведения писателей стран Содружества.

Дополнили книжные подарки издания, выпущенные при поддержке МФГС, в том числе книги-победители конкурса “Искусство книги”, альбом “Всемирное наследие Содружества Независимых государств”, электронный словарь языков СНГ и Грузии, Сборники Terra Poetica, а также свежие номера информационно-аналитического журнала “Форум плюс”, на страницах которого публикуются обзоры важнейших событий в области культуры, образования, спорта, рассказы о народных традициях и достопримечательностях стран Содружества.

Среди получателей книг в этом году — не только городские библиотеки, но и научные и образовательные учреждения. Книжные подарки получили школа с углубленным изучением русского языка города Гориса, Горисский государственный университет, Академия наук Таджикистана и юридический университет Астаны.

Для этих учреждений была подобрана специальная литература, в том числе учебники для изучающих русский язык как иностранный, подготовленные издательством “Златоуст”, самым авторитетным российским издательством, специализирующимся на выпуске учебников и методических пособий для преподавателей-русистов. Среди них — пособие Р.Сафарян “Армения глазами русских литераторов”, которое знакомит с творчеством 17 русских прозаиков, а также с поэтическими произведениями русских авторов, описывающих Армению. Книга содержит широкий спектр заданий по развитию навыков чтения и говорения и предназначена для иностранных учащихся старшего школьного и выше возраста, в том числе для национальных школ России и Армении и национальных групп вузов.

Библиотеки с большой благодарностью отнеслись к инициативе МФГС. В письмах, направленных в адрес Фонда, они назвали акцию “Книги в подарок” бесценным вкладом в развитие образования и культуры. В частности, ректор Горисского государственного университета Артуш Гукасян отметил, что руководство вуза высоко ценит содействие МФГС, в связи с провозглашением Гориса культурной столицей СНГ 2018 года предоставившего университетской библиотеке 106 наименований классической и современной литературы, а также методических пособий на русском языке. “В нашем городе, обладающем большими историко-культурными ценностями, очень ценят и культуру зарубежных стран, в частности, России, что обусловлено нашей многовековой дружбой. Заверяем, что эти книги привнесут свой вклад в университет, поскольку уже нашли своих читателей. Мы выражаем глубокую благодарность Межгосударственному фонду гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ и полны надежд, что наше сотрудничество будет носить продолжительный характер” , — заявил А.Гукасян.

Отметим, что акцию “Книги в подарок” МФГС планируется продолжить и в следующем году. Ее адресатами будут читатели белорусского города Брест, к которому в 2019 году перейдет эстафета Культурной столицы СНГ.