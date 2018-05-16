Торжественное открытие посольства США в Иерусалиме состоялось 14 мая. Таким образом, Президент США Дональд Трамп закрепил свое решение от 6 декабря прошлого года об объявлении Иерусалима столицей Израиля. Сам Трамп, правда, на церемонию открытия не приехал, но наблюдал за мероприятием по телемосту, передав свои поздравления в видеобращении.

Израиль — суверенное государство и, как любое суверенное государство, имеет право определять свою столицу. Многие годы мы не признавали очевидного, реальности того, что столица Израиля — Иерусалим”, — заявил Трамп. При этом, по его словам, США продолжат “поддерживать статус-кво святых мест в Иерусалиме, включая Храмовую гору, известную также как Харам аш-Шариф”. Накануне рядом со зданием посольства в иерусалимском районе Тальпийот был заложен сквер имени президента Дональда Трампа.

Перенос посольства в Иерусалим из Тель-Авива приурочили к 70-й годовщине основания государства Израиль. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху надеется, что и другие страны не станут затягивать с переносом дипмиссии из Тель-Авива, признав, таким образом, новую столицу еврейского государства. Он подчеркнул, что солидарность с США уже проявили несколько стран, такие, как Гватемала и Парагвай. В ближайшее время они могут последовать примеру Вашингтона, как и ряд других государств. Каких именно, Нетаньяху не уточнил, но, заметим, что ранее такую возможность обсуждали Чехия и Румыния. Нетаньяху рассказал трогательную историю своего детства о том, как его мать запрещала ему и его старшему брату гулять в западной части города, т.к. она находилась под контролем Палестины. “Но теперь мы в Иерусалиме, и мы здесь для того, чтобы остаться”, — говорит израильский премьер.

Вашингтонская администрация подчеркивает, что признание Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля является “необходимым условием” для достижения мира между израильтянами и палестинцами и что данное решение “не означает, что власти США занимают какую-то позицию в отношении той или иной стороны в переговорах по определению окончательного статуса”. Решение по данному вопросу, по словам представителей администрации президента США, должно быть выработано самими израильтянами и палестинцами. Однако все происходит с точностью до наоборот. Палестинцы, которые хотят, чтобы их собственное будущее государство имело столицу в Восточном Иерусалиме, возмущены решением Трампа.

Продолжающиеся уже полтора месяца в рамках “Великого марша возвращения” протесты палестинцев в секторе Газа резко активизировались в день открытия американского посольства. В ответ на обстрелы со стороны палестинцев и попытку заложить взрывное устройство на границе израильтяне задействовали танки и авиацию, открыли огонь по наиболее агрессивным участкам протестов. По данным на понедельник, в ходе столкновений погибли 55 палестинцев, свыше 2,4 тыс. ранены. Нетаньяху назвал действия израильских военных самозащитой, однако ООН, Евросоюз, Франция, Великобритания, Финляндия, Иран, Сирия, Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт и другие страны осудили насилие в секторе Газа. В Турции прошли массовые акции протеста против действий Израиля. Президент ТР Реджеп Эрдоган, возмущенный переносом посольства США в Иерусалим, заявил, что американская сторона перестала играть роль посредника в ближневосточном регионе: “Вместо того, чтобы способствовать решению ближневосточной проблемы, США сами стали частью этой проблемы, предпочтя встать на сторону одного из участников конфликта и не пытаясь внести вклад в его урегулирование. Таким образом, Вашингтон лишился статуса посредника в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке”. По словам Эрдогана, мировое сообщество находится в “тревожном ожидании”, а нынешняя ситуация в мире напоминает обстановку в преддверии Второй мировой войны.

Иран назвал день переноса посольства США в Иерусалим “днем великого позора”. Франция также не одобрила решение США о переносе посольства в Иерусалим, считая его нарушающим международное право.

Россия подтвердила свое негативное отношение к решению США по Иерусалиму. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, нельзя в одностороннем порядке ревизовать те договоренности, которые были закреплены в решениях международного сообщества. “Эти решения гласят, что все вопросы окончательного палестино-израильского урегулирования, а статус Иерусалима и его судьба — это один из важнейших из этих вопросов — могут решаться исключительно через прямой диалог руководства Израиля и руководства Палестины”, — отметил Лавров.

По мнению Вашингтона, признание Иерусалима столицей Израиля никак не отразится на урегулировании палестино-израильского конфликта. Пока, однако, решение Дональда Трампа привело к обострению ситуации в регионе и к расколу международного сообщества. Как, впрочем, и в случае с выходом США из соглашения по иранской ядерной программе.