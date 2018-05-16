Регион Май 16, 2018 | Автор : admin

После выхода из подписанного в июле 2015 года Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программа США не исключают, что под американские санкции могут попасть компании ЕС, сотрудничающие с Тегераном.

Это возможно, это зависит от поведения других правительств”, — заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Болтон выразил надежду на то, что в конечном итоге Европа поймет, что “ее интерес” в том, чтобы согласиться с США по иранскому вопросу.

Судя по всему, это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения европейских политиков. Евросоюз намерен соблюдать условия сделки с Ираном, несмотря на то, что из нее вышли США, и разработает меры по защите своих компаний от возможных санкций со стороны Вашингтона за сотрудничество с Ираном, заявил посол ЕС в США Дэвид О’Салливан. “Мы должны будем рассмотреть, как справиться с негативным эффектом первичных или вторичных санкций, которые могут быть восстановлены США и которые способны затронуть европейские фирмы. Мы будем работать над вариантами для защиты экономических операторов ЕС от возможных экстерриториальных эффектов от санкций, который вводят США”, — сказал О’Салливан.

По его словам, сейчас ЕС обсуждает с Белым домом весь комплекс вопросов, чтобы понять, какие именно шаги намерены предпринять США по отношению к европейским компаниям. При этом в Брюсселе намерены придумать ответные меры. “Мы будем обсуждать в Брюсселе на этой неделе, как мы можем ответить на это. Речь идет не только о возможности европейских компаний вести бизнес с Ираном. Там есть и другие — Китай, Индия, Россия”, — заверил О’Салливан.

Европе, заметим, есть что терять. Европейский союз в целом стал третьим, после Китая и ОАЭ, по величине торговым партнером Ирана в 2017г. Экспорт ЕС в Иран увеличивался на 31,5% в год, а импорт увеличился на 83,9% в течение 2016-17 годов. С 2013 по 2017 годы ежегодные темпы роста импорта составляли 89,7%. ЕС экспортировал в Иран ядерные реакторы, котлы, машины, фармацевтическую и химическую продукцию, транспортные средства, летательные аппараты, космические аппараты, пластмассы и многое другое. Из Ирана в ЕС в основном импортировалось минеральное топливо, химические продукты и продукты питания.

На этом фоне в Европе зазвучали призывы перестать полагаться на США. “Соединенные Штаты более не могут просто защищать нас, Европе необходимо взять судьбу в свои руки, это наша задача на будущее”, — заявила канцлер Германии Ангела Меркель.