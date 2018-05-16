Экономическая активность в Армении продолжает демонстрировать уверенный рост. К такому выводу пришли эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР), проанализировав динамику показателя экономической активности за январь-март текущего года, прирост которого составил 10,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2017г. Судя по исследованиям ЕАБР, достигнутый показатель является максимальным квартальным ростом за всю историю наблюдений, которые ведутся с 2010 года.

Эти цифры могут свидетельствовать о сохранении темпов экономического роста по итогам первого квартала вблизи 10%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Причем положительная динамика сохраняется по всем составным индикаторам показателя экономической активности. Так, рост промышленности, поддерживаемый в большей степени ростом внешнего спроса, в марте ускорился до 8,2%, по сравнению с мартом предыдущего года. На фоне низкой базы предыдущего года ускорился также рост в сельском хозяйстве с приростом на 5,3%, по сравнению с мартом предыдущего года. Высокие темпы сохраняются и в строительстве, где зафиксировано увеличение объемов на 23,2%.

Опережающие индикаторы, рассчитываемые ЕЭК, свидетельствуют о сохранении высокой экономической активности во втором квартале текущего года. На это, как указывают специалисты банка, указывает динамика таких показателей, как объем кредитов банков промышленности и объем поступлений денежных переводов физических лиц. Поддерживать же высокий уровень внешнеторгового оборота позволяет расширение экспортных поставок при поддержке государственных программ и росте внешнего спроса, а также значительное увеличение импорта на фоне восстановления потребительской и инвестиционной активности.