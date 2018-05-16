В рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета состоялся ряд двусторонних встреч премьер-министра РА Никола Пашиняна с участниками заседания.

На встрече с Игорем Додоном, президентом Республики Молдова, которая имеет в ЕАЭС статус государства-наблюдателя, собеседники высоко оценили уровень армяно-молдовских отношений и подчеркнули важность последовательной работы в направлении дальнейшего развития этих отношений.

Игорь Додон поздравил Никола Пашиняна с избранием на пост премьер-министра РА и пожелал успехов в период пребывания в должности. Лидер Молдовы отметил, что взаимодействие между двумя странами динамично развивается, и выразил надежду, что взаимовыгодные связи продолжат укрепляться и расширяться.

Никол Пашинян и Игорь Додон обсудили как двустороннюю армяно-молдовскую повестку, так и взаимодействие в многостороннем формате. Собеседники сочли необходимым расширение договорно-правового поля, с тем чтобы к существующим почти двум десяткам соглашений и договоров прибавить новые.

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Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поздравил Никола Пашиняна с вступлением на пост главы правительства Армении и выразил уверенность, что двусторонние отношения будут продолжать расширяться и укрепляться. “Уверен, что наша работа придаст новый импульс армяно-кыргызским традиционным отношениям”, — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Никол Пашинян поблагодарил за поздравления и пожелания, подчеркнув, что правительство Армении намерено принять конструктивные шаги по развитию сотрудничества между двумя странами. Премьер-министр придал большое значение развитию экономического сотрудничества и отметил, что оно не соответствует нынешнему уровню политических отношений.

“Мы полны энергии для выполнения эффективной работы. В расширении сотрудничества между двумя странами существует большой нереализованной потенциал, и необходимо предпринять шаги по ее реализации”, — сказал Никол Пашинян.

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Вопросы дальнейшего углубления армяно-белорусских связей и развития сотрудничества были основным предметом беседы Никола Пашиняна с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Поздравив Никола Пашиняна с избранием на пост премьер-министра Армении, президент Беларуси сказал: “Приятно встретиться в Вами. Поздравляю, Вы очень достойно и правильно вышли из создавшейся ситуации. Мы рады за вас. Очень важно, чтобы вы от меня услышали то, что касается Беларуси и нашего отношения к братскому армянскому народу и вашему государству. Не думаю, что в наших отношениях есть или будут какие-то проблемы. У вас ответственная должность, и я желаю вам успеха. Наша политика в отношении очень близкого нам армянского народа никогда не изменится. Это я вам обещаю. Она будет такой же конструктивной, дружеской”, — заверил Лукашенко.

Премьер-министр Пашинян поблагодарил за теплые слова и пожелания и отметил, что белорусская сторона, в том числе и СМИ, глубоко заинтересована во внутриполитических событиях в Армении. Глава правительства выразил надежду, что сотрудничество с президентом Беларуси будет эффективным, в интересах развития и укрепления отношений между двумя странами.

Никол Пашинян подчеркнул важность сотрудничества с Беларусью в разных сферах и отметил, что необходимо предпринять последовательные шаги по активизации экономических связей и увеличению товарооборота.

“В последний год товарооборот между Беларусью и Арменией возрос, это очень впечатляет. Но, честно говоря, тут есть очень много неиспользуемого потенциала. Мы должны работать над этим. В Армении есть очень много интересного для белорусского бизнеса. Думаю, так же и в Беларуси”, — отметил Пашинян.

В ходе встречи был обсужден ряд представляющих взаимный интерес вопросов.